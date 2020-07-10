Коронавирус
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля
По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%). Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,77% - до $41,6 за баррель.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия 08 июля в 20:40
Здоровье
240 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба региона на пятницу, 10 июля, в Алтайском крае еще у 240 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:59
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Происшествия
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
Здоровье
В ВОЗ объяснили рост числа заболеваний COVID-19 в России
Суточный прирост зараженных COVID-19 в России не снижается более двух недель, это не является хорошим знаком, рост числа заболеваний продолжается из-за несоблюдения правил самоизоляции, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 03:12
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
Общество
В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет
Первичный штраф для водителя за проезд при запрещающем сигнале светофора следует увеличить до 5 тыс. руб. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, передает "РИА Новости".
РБК вчера в 22:10
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Авто
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
УГИБДД по Липецкой области проведет проверку водителей автомобилей с иностранными регистрационными знаками, у которых должны быть соответствующие документы.
AutoNews 03:23
Футбол
Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния
CT news 07 июля в 05:42
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Экономика
Основатель Natura Siberica намерен продать часть своего бизнеса
Трубников в первый раз говорит о возможности частично продать долю в бизнесе.
Ведомости вчера в 13:41
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Политика
Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику
Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news вчера в 12:43
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
Политика
Александр Лукашенко рассказал о беспрецедентном давлении на Беларусь
Беларусь еще никогда не испытывала на себе такого давления как сейчас за все время своей независимости.
Русская Планета 01:36
Гаджеты
Владельцам iPhone остаётся только посмеяться. Android 10 стала самой быстрой версией Android по скорости попадания на смартфоны
Как оказалось, предпринимаемые разработчиками в последние два года усилия принесли свои плоды — Android 10 стала самой «быстрой» версией Android по скорости распространения на устройства.
iXBT.com вчера в 13:58
Игры
Sony инвестирует 250 миллионов долларов в Epic Games
Sony готовится к запуску своей консоли нового поколения PlayStation 5. Производитель уже показал дизайн приставки, а также огласил список игр, в которые можно будет играть сразу после релиза консоли.
ITZine.ru 02:50
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости вчера в 10:10
Авто
Suzuki завершает продажи внедорожника Jimny в Великобритании
Внедорожник Suzuki Jimny уходит из Европы по причине ужесточившихся экологических норм.
Informus.ru вчера в 13:18
Гаджеты
Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как
Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.
3DNews вчера в 12:55
Общество
Профильный ЕГЭ по математике пройдёт 10 июля в Мурманской области
Государственный экзамен по математике профильного уровня пройдёт 10 июля в 30 пунктах по всей Мурманской области.
Би-порт 03:17
Происшествия
Пограничники задержали браконьерское судно в Татарском проливе
7 июля силами пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в южной части Татарского пролива остановлено маломерное судно под флагом Российской Федерации.
Сахалин.Инфо 03:10
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 140 новых случаев коронавируса
За сутки, как передали в региональном минздраве, зафиксировали 4 летальных случая пациентов с COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 08:16
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12