Финансы
Финансовая газетаРубль падает к доллару и евро на фоне снижающейся нефти
По мнению экспертов «Интерфакс», рубль падает к доллару и евро на фоне снижающейся нефти. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать темпы распространения эпидемии COVID-19, а также ее влияние на состояние главных экономик мира.
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Комментарии
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
Общество
Мостовой – об обращении Путина: уверен, наши власти спасут экономику
Уверен, что экономику наши власти спасут.
ODDS.ru 13:42
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видео- беседы, отмечается в сообщении компании.
Газета.Ru 14:34
Технологии
Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры
Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
В Подмосковье продлили режим самоизоляции из-за коронавируса до 11 мая
Дмитрий Коротаев / "Известия" Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое продлевает срок введенных из-за коронавируса ограничений до 11 мая.
РЕН ТВ 14:10
Общество
Мишустин поручил подготовить план по снятию коронавирусных ограничений
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений, введенных в стране в связи с угрозой распространения коронавируса.
Новый День 05:18
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Армия и оружие
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-22М3
Военное дело 10:30
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило миллион
Число случаев коронавируса в США превысило 1 миллион, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
РИА Новости 13:55
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 11:46
Наука
Потеря обоняния связана с легкой формой коронавируса COVID-19
Потеря обоняния является одним из симптомов коронавируса и говорит о легком течении заболевания.
ToDay News Ufa 07:45
Шоу-бизнес
Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой
На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
Uznayvse.ru 03:56
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
Музыка
Клип Skibidi стал самым популярным русским роликом на Youtube
Клип Skibidi русской группы Little Big набрал более 400 миллионов просмотров меньше, чем за два года, и стал самым просматриваемым роликом из стран СНГ.
Телеканал 360° 10:36
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 14:41
Наука
У бактериальных биопленок обнаружили память
Индикатор 10:17
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 13:04
Политика
Трамп решил приравнять мясокомбинаты к оборонке
Президент США Дональд Трамп намерен приравнять мясокомбинаты к оборонной промышленности в рамках закона о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953), чтобы предприятия не прекращали работу во время пандемии.
Взгляд.ру 14:29
Происшествия
В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского
Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года.
Коммерсантъ 07:00
Энергетика
Нефть снова опустилась в «красную зону»
Лондон, 28 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 28 апреля на Лондонской бирже.
REGNUM 14:44
Гаджеты
LG официально анонсировала новый смартфон LG Velvet
Презентация смартфона состоится 7 мая, и в этот же день будет озвучена и цена на смартфон.
Astera 07:25
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25