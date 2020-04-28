Финансы

Финансовая газетаФинансовая газетаРубль падает к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

По мнению экспертов «Интерфакс», рубль падает к доллару и евро на фоне снижающейся нефти. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать темпы распространения эпидемии COVID-19, а также ее влияние на состояние главных экономик мира.
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Рубль укрепляется вечером на фоне ослабления негативных сигналов с рынка нефти

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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

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Курс доллара вырос до 74,78 рубля

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Рубль ослабел к доллару и евро

News.ru03:27

Рубль подешевел к доллару и евро

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