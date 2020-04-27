Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 74,43-74,62 руб.
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Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
Комсомольская правда03:30
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Комментарии
Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
По словам министра, первыми откроются отели, получившие «сертификат здоровья». Их открытие ожидается к концу мая.
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Общество
В Ивановской области ужесточат контроль за въездом в регион
Власти Ивановской области по случаю майских праздников ужесточат контроль за въездом транспорта в регион из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 09:34
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
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Газета.Ru 06:32
Энергетика
В Северо-Западной Европе нефть Urals стала дороже Brent
Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 0,68 доллара, до 16,39 доллара за баррель.
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BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
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RT на русском вчера в 12:06
Армия и оружие
Обновленный крейсер «Москва» впечатлил аналитиков Sohu
«Москва» станет настоящим подарком к предстоящему Дню Победы, пишут китайские аналитики.
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Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения
Составлен список регионов-лидеров по объемам банковских вкладов.
Российская газета 01:01
Общество
Лето 2020 года может войти в пятерку самых жарких в истории
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ТАСС 08:38
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
Общество
В Севастополе подтвердили пять новых случаев коронавируса
В Севастополе подтвердили пять новых случаев коронавируса. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
Московский Комсомолец 25 апреля в 07:51
Политика
В Кремле прокомментировали сроки снятия режима самоизоляции в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции.
RT на русском 05:44
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Общество
Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии превысило 500
В Северной Осетии за последние сутки выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом: общее число инфицированных в республике достигло 549.
Lenta.ru 04:37
Происшествия
В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска
Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС 06:11
Игры
В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2
Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru 08:25
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Происшествия
Экс-замминистра культуры Пирумову продлили на полгода домашний арест
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил домашний арест бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову.
RT на русском 09:02
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Спорт
Виктор Ан объявил о завершении карьеры
Газета.Ru 09:18
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
RT на русском вчера в 06:54
Здоровье
Врач опроверг миф о специальных продуктах для защиты от коронавируса
Употребление витамина С не снижает рисков заражения коронавирусом и не предотвращает осложнений, заявил член комитета Совфеда по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров.
РИА Новости 09:15
Футбол
РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
Происшествия
У 31 сотрудника полиции на Урале выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у 31 сотрудника полиции в регионах Уральского федерального округа (УрФО), 11 из них уже выздоровели.
ТАСС 08:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак защитила Регину Тодоренко
В последнее время Ксения Собчак усиленно критикует всех подряд, но решила защитить Регины Тодоренко, на которую обрушился шквал критики за заявление о домашнем насилии.
Paparazzi.ru 02:13
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04