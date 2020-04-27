По мнению экспертов «Интерфакс», рубль падает к доллару и евро на фоне снижающейся нефти. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать темпы распространения эпидемии COVID-19, а также ее влияние на состояние главных экономик мира.

Рубль падает к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

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