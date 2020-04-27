Финансы
Финансовая газетаРубль падает к доллару и евро на фоне снижающейся нефти
По мнению экспертов «Интерфакс», рубль падает к доллару и евро на фоне снижающейся нефти. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать темпы распространения эпидемии COVID-19, а также ее влияние на состояние главных экономик мира.
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Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
Комсомольская правда03:30
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Комментарии
Общество
В Роспотребнадзоре допустили отмену режима самоизоляции после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона
Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 13:17
Происшествия
Массовую вечеринку пресекли полицейские в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 08:44
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Религия
Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать
«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии.
Уральский меридиан 05:31
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
Религия
РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил "ответственность священнослужителей" за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 11:00
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 57 человек
Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Краснодаре — 37 человек, в том числе 3 ребенка в возрасте 1,5 года, 9 и 12 лет.
Kursk.com 04:47
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета 13:23
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Политика
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
Общество
Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:19
Происшествия
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru 06:00
Энергетика
Польский чиновник призвал арестовать активы «Северного потока — 2»
Арестовать активы газопровода «Северный поток — 2» для принудительного взыскания средств с Газпрома по решению Стокгольмского арбитражного суда предложил заместитель министра государственных активов Януш Ковальский 27 апреля в интервью газете Wprost.
ИА Красная Весна 14:20
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Кино
Телеканал НТВ первым покажет фильм «Шугалей»
Премьеру фильма «Шугалей», ожидаемого многими российскими зрителями, проведет телекомпания НТВ 1 мая в 21:00.
Ридус 12:38
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
Шоу-бизнес
16-летняя дочь Юлии Меньшовой растет копией отца, считают в Сети
Юлия Меньшова вместе с супругом Игорем Гординым растит двоих детей – сына Андрея и дочь Таисию.
MedikForum.ru 06:05
Наука
Российские ученые нашли вещество, твердое как алмаз
Разработанный российскими учеными алгоритм компьютерного моделирования кристаллических структур позволил предсказать потенциальные сверхтвердые соединения, сравнимые по твердости с алмазом.
РИА Новости 05:50
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Футбол
Быстров признался, что ему надоела самоизоляция
Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров сказал, что ему надоело сидеть на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 11:31
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«Ливерпуль» переносит реконструкцию «Энфилда»
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Общество
«Бессмертный полк» пройдет онлайн
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Космос
SpaceX снизит яркость спутников ради астрономов
Как сообщает TechCrunch, в SpaceX изменят угол наклона солнечных панелей на космических аппаратах, а все новые спутники, начиная с 9-го запуска, получат специальные "зонтики" из особой тёмной радиопрозрачной пены, которая поможет понизить количество отражаемого света.
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Авто
В России начались продажи двухрядной версии «Садко Next»
В России начались продажи новой версии полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» – с двухрядной кабиной.
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