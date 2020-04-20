Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 74,88 рубля.
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На открытии торгов курс доллара превысил ₽75, евро — ₽81

РБКвчера в 03:06

Евро поднялся до 82 рублей

Взгляд.рувчера в 17:17

Рубль сильно упал к доллару и евро на старте торгов на фоне обвалившейся нефти

Интерфаксвчера в 03:33

Курс евро дошёл до 82 рублей

News.ruвчера в 17:35

Курс доллара на Мосбирже вырос до 74,87 рубля

ТАССвчера в 03:03

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

Рубль незначительно подешевел

REGNUMвчера в 01:19
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,4K
Общество

Доктор Мясников заявил, что уже переболел коронавирусом

Официальный представитель инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, доктор Александр Мясников заявил, что уже переболел COVID-19.
Аргументы и Факты вчера в 13:24
682
Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
22
Общество

Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

Скорую медпомощь необходимо срочно вызывать, если температура тела поднимется более 38,5 градуса, рассказал СМИ анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
Evo-rus.com 01:33
11
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 19 апреля в 11:18
380
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
55
Энергетика

Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной

Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля.
Известия вчера в 14:43
2
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
1K
Общество

Еще 29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Газета.Ru вчера в 16:41
62
Политика

Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца

Московский Комсомолец вчера в 10:21
27
Гаджеты

Xiaomi выпустила стодолларовый монитор с более тонкой рамкой

Как отмечает Xiaomi, рамки вокруг экрана у Mi Display 1A стали ещё тоньше.
iXBT.com 19 апреля в 21:32
9
Экономика

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС 19 апреля в 15:59
789
Происшествия

В Петербурге произошел пожар в жилом доме

РБК вчера в 18:29
2
Общество

Жители Владикавказа протестуют против режима самоизоляции

FreeNews-Volga вчера в 07:56
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
1,9K
Политика

ГА ООН приняла резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Все страны-члены Генассамблеи ООН поддержали резолюцию, призывающую не допустить случаев спекуляции вакциной от коронавируса, которую предполагается создать.
РИА Новости вчера в 22:25
44
Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

REGNUM 00:13
84
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
196
Общество

Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России

В начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ru вчера в 20:31
31
Авто

Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет

19 апреля 2020 года легендарному седану ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет - в этот день в 1970 году с конвейера автозавода в Тольятти сошли первые шесть экземпляров модели.
За рулем Кубань 19 апреля в 01:14
51
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
868
Технологии

Mail.ru Group начала тестировать видеозвонки в почте

Сервис позволит создавать групповые звонки, в которых сможет участвовать до ста пользователей.
Коммерсантъ 01:00
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
3,8K
Происшествия

Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru вчера в 06:47
335
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля

Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире на 20 апреля превысило 2,31 млн человек, 157,8 тыс. умерли.
РБК 01:30
8
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru вчера в 12:24
755
Здоровье

В Приморье два отделения краевой больницы закрылись на карантин

Владивосток, 21 апреля 2020, 07:26 — REGNUM Два отделения «тысячекоечной» больницы в Приморье закрылись на карантин из-за коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:26
2
Общество

Швеции удалось стабилизировать эпидемию без карантина

Швеция — единственная европейская страна, решившая не применять жёсткие меры для борьбы с пандемией коронавируса: на территории государства до сих пор нет и не было режима ЧС или даже карантина.
Популярная механика вчера в 09:15
Происшествия

В Кузбассе вылечились ещё пять пациентов с коронавирусом

Общее количество пациентов с коронавирусом в Кемеровской области составляет 56 человек, из них 11 вылечились и были выписаны, один скончался.
REGNUM 01:24
13
Происшествия

В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека

Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
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