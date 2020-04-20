После 21.42 мск рубль отыграл часть падения, однако с 22.30 продолжил падать. Вечером 20 апреля майские фьючерсы нефти марки WTI начали продаваться по отрицательным ценам.

Курс рубля снизился после падения цен на нефть

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