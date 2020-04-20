Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль падает к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.05 мск, курс доллара увеличился на 1,19% и составил 74,9 руб.
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Доллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет03:20

Рубль падает к доллару и евро на старте торгов на фоне рекордного обвала нефти

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Доллар растет к рублю на торгах Мосбиржи 21 апреля

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Доллар и евро растут к рублю на открытии торгов

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Рубль обвалился к доллару и евро из-за дешевой нефти

Московский Комсомолецвчера в 03:52

Рубль незначительно подешевел

REGNUMвчера в 01:19
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Комментарии

Общество

В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека

Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
21
Общество

В России за сутки выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах (более 45% из них без симптомов), 51 человек умер, выздоровели 427, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:58
5
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2,7K
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

BFM.ru вчера в 15:30
6
Энергетика

Трамп не исключил прекращение закупок нефти у Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут прекратить закупки нефти у Саудовской Аравии.
РЕН ТВ вчера в 19:40
Кино

Из-за коронавируса перенесли премьеру нового «Бэтмена»

Релиз фильма о злоключениях Бэтмена, назначенных на 25 июня, теперь состоится 1 октября 2021 года.
Live24 03:00
12
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,4K
Энергетика

Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета 04:36
21
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
16
Футбол

«Зенит» выразил готовность предоставить «Газпром Арену» под госпиталь

Ранее "Газпром" уже предоставил выставочный комплекс "Ленэкспо" для временного развертывания в его стенах инфекционного стационара.
Московский Комсомолец 05:15
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском вчера в 08:07
9,4K
Финансы

Курс рубля снизился после падения цен на нефть

Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
3
Музыка

Борис Гребенщиков спел о самоизоляции

Neva.Today 04:55
1
Здоровье

Два отделения больницы во Владивостоке закрыли из-за коронавируса

Два отделения Владивостокской клинической больницы №2 закрыли на карантин.
EastRussia 00:00
4
Общество

В Испании за сутки от коронавируса умерли 430 человек

По меньшей мере 204 178 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.
ТАСС 05:14
Происшествия

В больнице в Коммунарке на лечении находятся почти 570 пациентов

Почти 570 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 52 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:29
182
Экономика

Доходы бюджета Свердловской области увеличили на 6,3 миллиарда рублей

По словам министра финансов региона Светланы Климук, доходы предложили увеличить на 6,3 миллиарда рублей.
Вечерние Ведомости 05:22
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
2,7K
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
30
Происшествия

На Кубани выявили 48 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 19 апреля в 04:29
413
Общество

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
484
Экономика

Российские поставщики попросили запретить скидки в магазинах

Одной из мер поддержки мог бы стать запрет на скидки на продукты в магазинах и торговых сетях, говорится в обращении.
REGNUM 04:33
1,6K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,7K
Энергетика

Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти

Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:50
6
Общество

Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России

Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
1K
Политика

Лавров рассказал о ростках нормальных отношений с Польшей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ростки нормальных отношений между Москвой и Варшавой сохраняются до сих пор.
RT на русском 05:21
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,6K
Экономика

В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств

Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
782
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
1,9K
Наука

Китайская вакцина от коронавируса прошла испытания на обезьянах

Китайские ученые провели первые испытания инактивированной вакцины от COVID-19. Исследования проводились на мышах, крысах и обезьянах.
АБН вчера в 06:10
11
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