На открытии торгов во вторник, 21 апреля, рубль снижается к доллару и евро.

Рубль снижается к доллару и евро

Общество Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 631

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Гаджеты Игровая мышь Logitech G203 Lightsync: RGB-подсветка и датчик на 8000 DPI Бренд Logitech G, принадлежащий компании Logitech, анонсировал мышь G203 Lightsync игрового уровня, которая будет предлагаться в чёрном и белом вариантах цветового исполнения.

Происшествия Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.

Здоровье В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19 Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович. 25

Энергетика Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ. 5

Армия и оружие Российские военные получили первые три беспилотника «Орион» Группа компаний «Кронштадт» и Министерство обороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса «Орион», в состав которого входят три беспилотных летательных аппарата большой продолжительности полета. 1

Общество IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине. 4

Экономика В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. 1,3K

Энергетика Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.

Транспорт Московское метро перестало продавать разовые билеты В Московском метрополитене с сегодняшнего дня перестали продавать билеты на одну поездку. 5

Политика Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.

Политика Лукашенко заявил, что «коронавирус стал политикой» Белоруссия по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне.

Политика Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник. 185

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Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,6K