Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
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Рубль сильно упал к доллару и евро на старте торгов на фоне обвалившейся нефти
Интерфаксвчера в 03:33
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Комментарии
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Происшествия
В Волгоградской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Волгоградской области, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
РИА Новости 04:47
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Гаджеты
Игровая мышь Logitech G203 Lightsync: RGB-подсветка и датчик на 8000 DPI
Бренд Logitech G, принадлежащий компании Logitech, анонсировал мышь G203 Lightsync игрового уровня, которая будет предлагаться в чёрном и белом вариантах цветового исполнения.
3DNews 05:02
Происшествия
Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса
Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Здоровье
В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19
Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Политика
Седова назвала акценты в работе на посту зампреда облправительства
Вице-губернатор - председатель облправительства Александр Стрелюхин напомнил, что "все хорошо ее знают" по последнему месту работы - министра образования области.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:04
Энергетика
Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти
Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:50
Армия и оружие
Российские военные получили первые три беспилотника «Орион»
Группа компаний «Кронштадт» и Министерство обороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса «Орион», в состав которого входят три беспилотных летательных аппарата большой продолжительности полета.
N+1 вчера в 09:09
Здоровье
Два отделения больницы во Владивостоке закрыли из-за коронавируса
Два отделения Владивостокской клинической больницы №2 закрыли на карантин.
EastRussia 00:00
Общество
IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек
Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily вчера в 08:08
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Транспорт
Московское метро перестало продавать разовые билеты
В Московском метрополитене с сегодняшнего дня перестали продавать билеты на одну поездку.
Московский Комсомолец 04:29
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Политика
Лукашенко заявил, что «коронавирус стал политикой»
Белоруссия по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне.
ТАСС 04:34
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Кино
Вышел трейлер нового сериала от авторов «Американской истории ужасов»
Российская газета 04:20
Общество
Facebook стала удалять публикации с протестами против карантина
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:23 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook стала удалять публикации, которые размещают противники карантинных мер.
REGNUM вчера в 23:23
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Здоровье
В Златоусте два медика заразились коронавирусом от больных
Медики заразились коронавирусом от заболевших пневмонией, сообщила во вторник, 21 апреля, первый заместитель губернатора Ирина Гехт.
Эхо Москвы в Челябинске 03:04