Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов во вторник, 21 апреля, рубль снижается к доллару и евро.
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Доллар растет к рублю на торгах Мосбиржи 21 апреля

Экономика сегодня03:38

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:04

Рубль незначительно подешевел

REGNUMвчера в 01:19

Рубль обвалился к доллару и евро из-за дешевой нефти

Московский Комсомолецвчера в 03:52

Курс рубля снижается из-за дешевеющей нефти

Вести.Ruвчера в 03:52

Рубль сильно упал к доллару и евро на старте торгов на фоне обвалившейся нефти

Интерфаксвчера в 03:33

Доллар и евро растут к рублю на открытии торгов

Газета.Ru03:13
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Комментарии

Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
631
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2,6K
Происшествия

В Волгоградской области умер второй пациент с коронавирусом

Второй пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Волгоградской области, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
РИА Новости 04:47
1
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
1,9K
Гаджеты

Игровая мышь Logitech G203 Lightsync: RGB-подсветка и датчик на 8000 DPI

Бренд Logitech G, принадлежащий компании Logitech, анонсировал мышь G203 Lightsync игрового уровня, которая будет предлагаться в чёрном и белом вариантах цветового исполнения.
3DNews 05:02
Происшествия

Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
Экономика

В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств

Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
570
Здоровье

В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
25
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
206
Армия и оружие

Работа над российским боевым роботом «Маркер» закончится в 2021 году

Известия 03:20
Политика

Седова назвала акценты в работе на посту зампреда облправительства

Вице-губернатор - председатель облправительства Александр Стрелюхин напомнил, что "все хорошо ее знают" по последнему месту работы - министра образования области.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:04
6
Энергетика

Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти

Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:50
5
Армия и оружие

Российские военные получили первые три беспилотника «Орион»

Группа компаний «Кронштадт» и Министерство обороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса «Орион», в состав которого входят три беспилотных летательных аппарата большой продолжительности полета.
N+1 вчера в 09:09
1
Здоровье

Два отделения больницы во Владивостоке закрыли из-за коронавируса

Два отделения Владивостокской клинической больницы №2 закрыли на карантин.
EastRussia 00:00
4
Политика

Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии

РИА Новости 04:19
16
Общество

IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек

Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily вчера в 08:08
4
Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
1,3K
Энергетика

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Транспорт

Московское метро перестало продавать разовые билеты

В Московском метрополитене с сегодняшнего дня перестали продавать билеты на одну поездку.
Московский Комсомолец 04:29
5
Политика

Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Политика

Лукашенко заявил, что «коронавирус стал политикой»

Белоруссия по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне.
ТАСС 04:34
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
4K
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
17
Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
185
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,7K
Кино

Вышел трейлер нового сериала от авторов «Американской истории ужасов»

Российская газета 04:20
3
Общество

Facebook стала удалять публикации с протестами против карантина

Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:23 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook стала удалять публикации, которые размещают противники карантинных мер.
REGNUM вчера в 23:23
9
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,6K
Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
22
Здоровье

В Златоусте два медика заразились коронавирусом от больных

Медики заразились коронавирусом от заболевших пневмонией, сообщила во вторник, 21 апреля, первый заместитель губернатора Ирина Гехт.
Эхо Москвы в Челябинске 03:04
1
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