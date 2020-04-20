Финансы

Газета.RuГазета.RuДоллар и евро растут к рублю на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут к рублю на открытии торгов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

Экономика сегоднявчера в 03:53

Доллар и евро растут к рублю на открытии торгов

Газета.Ru03:13

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть

Forbesвчера в 04:36

Рубль продолжает дешеветь

Восток-Медиа05:46

На торгах евро и доллар прибавили по рублю

Фонтанка.Рувчера в 03:20

Доллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркетвчера в 03:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 07:01, Ашберн

Комментарии

Политика

Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии

РИА Новости 04:19
135
Происшествия

Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин

Потерпевшими по делу признаны 198 женщин, в качестве свидетелей допрошены более 450 человек.
Lenta.ru 06:36
7
Здоровье

Китайские врачи почернели из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 16:13
20
Общество

В Сельцо выявили очаг заражения коронавирусом

Оказывается, в одном из таких учреждений, которое расположено в городе Сельцо, выявлен очаг заражения коронавирусной инфекции.
Городской телеканал (Брянск) 03:08
Энергетика

Цена на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной

Цена на нефть американского сорта WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стала отрицательной впервые в истории, следует из данных торгов.
Газета.Ru вчера в 16:03
Политика

В Кремле отреагировали на данные о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына

Газета.Ru 05:50
247
Политика

Кремль высказался о сроках выхода из самоизоляции

Каких-то конкретных решений в вопросе выхода из самоизоляции пока не принималось, однако президент России занимается этим ежедневно.
Lenta.ru 05:39
11
Наука

Найдена связь между загрязнением воздуха и со смертями от коронавируса

Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 13:05
11
Общество

ВОЗ назвала предполагаемый первоисточник коронавируса

Первоисточник COVID-19 до сих пор не известен, но предполагается, что он передался от летучих мышей человеку через промежуточное звено, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб.
РИА Новости 05:39
Общество

Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции предложило сохранить действующие размеры штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:06
3
Энергетика

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
515
Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
52
Армия и оружие

В Чечне заметили федеральные войска

Lenta.ru 04:01
772
Здоровье

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
510
Общество

Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине

Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
1
Транспорт

В Москве есть возможность фиксировать нарушения режима с помощью камер

В Москве имеется техническая возможность фиксировать нарушения пропускного режима с каждой камеры, но это пока обсуждается, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 06:41
1
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
4,8K
Происшествия

В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом

Роспотребнадзор ищет всех контактных лиц Второй пациент, зараженный коронавирусом, скончался в Свердловской области.
Правда УрФО 06:56
1
Общество

Майские праздники: как отдыхаем в этом году из-за коронавируса

Наступающие майские праздники в этом году станут самыми длинными.
ИА Городские вести. Волгоград 00:11
28
Авто

На 50% может упасть российский авторынок

При первом продажи новых автомобилей в этом году упадут до 1,4 млн штук, при втором - до 900 тыс. штук.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 14:27
81
Происшествия

СК завёл дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии

Следователи возбудили уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
RT на русском 06:54
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
573
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
3K
Экономика

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
1K
Общество

Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России

Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
1,1K
Финансы

Курс евро поднялся до 82 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
5
Энергетика

Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.
Аргументы недели вчера в 15:16
11
Культура

На Ямале сняли мультфильм про коронавирус

На Ямале сняли пластилиновый мультсериал «Как вирус корону нашёл».
RT на русском 06:24
Здоровье

Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая

Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Игры

Началась разработка новой части игры GTA

По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
Top Gear Russia вчера в 05:29
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное