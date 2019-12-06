RT пишет, что котировки RUB упали к USD на четыре копейки и составили 63,76 рубля, <~> Курс EUR к RUB вырос на пять копеек - до 70,81 рубля.

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