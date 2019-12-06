Финансы
Город55.руРубль падает к резервным валютам
RT пишет, что котировки RUB упали к USD на четыре копейки и составили 63,76 рубля, <~> Курс EUR к RUB вырос на пять копеек - до 70,81 рубля.
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Футбол
«Вильярреал» с «Атлетико» сыграли без голов
Давно не побеждавший «Вильярреал» в 16-м туре Ла Лиги играл дома с «Атлетико».
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело» Макса Покровского о деградации российской нации.
Фигурное катание
Российская фигуристка обновила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в финале Гран-при, который проходит в Турине.
Общество
ВТБ ответил на ролики Навального
В начале декабря Алексей Навальный опубликовал два ролика, в которых утверждалось, что Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы пользуются самолетами, которые принадлежат офшору банка ВТБ.
Музыка
«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году
Гаджеты
Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников
В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Экономика
Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов
Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
Политика
Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией
Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Экономика
Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей
Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Общество
В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах
Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
Политика
Трамп отложил признание мексиканских наркоторговцев террористами
Признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями отложил президент США Дональд Трамп 7 декабря по просьбе президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Происшествия
В Москве росгвардейцы задержали проникшего в детский сад мужчину
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, который проник в детский сад в Москве.
Общество
Германия начала расследование дела Скрипалей
Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.
Космос
Первый запуск спутников OneWeb с Байконура планируется на 30 января
Политика
В Кремле прокомментировали предстоящий саммит «нормандской четверки»
В РФ рассказали об ожиданиях от предстоящего саммита "нормандской четверки", передает корреспондент The Moscow Post.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Космос
В SpaceX показали старт корабля с «могучей» мышью на борту
Борт доставит на орбиту две тонны грузов Компания SpaceX показала на видео успешный запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке
Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира суммарно заработали свыше $1 млрд до вычета налогов.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Политика
Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта
Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
Политика
Зеленский отказался считать Украину «блюдом для больших боссов»
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина была «равноправной» и «независимой» страной.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Гаджеты
Ожидаемый в следующем году iPhone SE 2 может получить имя iPhone 9
По сообщениям сетевых источников, новый iPhone SE 2, появление которого ожидается в следующем году, может получить имя iPhone 9.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Футбол
Нигматуллин: «Не понимаю, что происходит с „Локомотивом“. Шок»
Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение железнодорожников в матче 19-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:4).
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