Финансы

Город55.руГород55.руРубль падает к резервным валютам

RT пишет, что котировки RUB упали к USD на четыре копейки и составили 63,76 рубля, <~> Курс EUR к RUB вырос на пять копеек - до 70,81 рубля.
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Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

РИА Новостивчера в 00:00

Доллар и евро временно стабильны

Экспресс газета04 декабря в 22:00

Курсы доллара и евро на 6 декабря

Банки.ру00:00

Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01%

АК&М02:15

Рубль падает к резервным валютам

Город55.ру09:57
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Футбол

«Вильярреал» с «Атлетико» сыграли без голов

Давно не побеждавший «Вильярреал» в 16-м туре Ла Лиги играл дома с «Атлетико».
Евро-футбол.ру 16:59
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.
РИА Новости 20:06
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru 19:40
Кино

Том Холланд рассказал, как пьяный спас Человека-Паука

Popcake 03:04
Фигурное катание

Российская фигуристка обновила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в финале Гран-при, который проходит в Турине.
РИА Новости 14:33
Общество

ВТБ ответил на ролики Навального

В начале декабря Алексей Навальный опубликовал два ролика, в которых утверждалось, что Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы пользуются самолетами, которые принадлежат офшору банка ВТБ.
Lenta.ru 15:35
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru вчера в 01:44
Гаджеты

Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников

В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Мой Брянск вчера в 23:27
Экономика

Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
РБК 12:51
Политика

Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией

Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Lenta.ru 19:11
Экономика

Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей

Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Российская газета 07:28
Общество

В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах

Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 05:31
Политика

Трамп отложил признание мексиканских наркоторговцев террористами

Признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями отложил президент США Дональд Трамп 7 декабря по просьбе президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Красная весна 20:22
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали проникшего в детский сад мужчину

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, который проник в детский сад в Москве.
Известия 11:58
Общество

Германия начала расследование дела Скрипалей

Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.
Газета.Ru 15:59
Космос

Первый запуск спутников OneWeb с Байконура планируется на 30 января

RT на русском 19:14
Политика

В Кремле прокомментировали предстоящий саммит «нормандской четверки»

В РФ рассказали об ожиданиях от предстоящего саммита "нормандской четверки", передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 06:50
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС 10:11
Космос

В SpaceX показали старт корабля с «могучей» мышью на борту

Борт доставит на орбиту две тонны грузов Компания SpaceX показала на видео успешный запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon.
SM News вчера в 12:58
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
РБК 03:03
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

Согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира суммарно заработали свыше $1 млрд до вычета налогов.
Известия 19:05
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Политика

Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру вчера в 05:53
Политика

Зеленский отказался считать Украину «блюдом для больших боссов»

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина была «равноправной» и «независимой» страной.
РБК 17:34
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета 03:03
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru 11:29
Гаджеты

Ожидаемый в следующем году iPhone SE 2 может получить имя iPhone 9

По сообщениям сетевых источников, новый iPhone SE 2, появление которого ожидается в следующем году, может получить имя iPhone 9.
3DNews 15:56
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru 07:42
Футбол

Нигматуллин: «Не понимаю, что происходит с „Локомотивом“. Шок»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение железнодорожников в матче 19-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:4).
Sport24.ru 14:19
Авто

В РФ с 1 января вырастут цены на автомобили BMW

SpeedMe вчера в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
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