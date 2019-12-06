RT пишет, что котировки RUB упали к USD на четыре копейки и составили 63,76 рубля, <~> Курс EUR к RUB вырос на пять копеек - до 70,81 рубля.

Единоборства Бой Александра Поветкина и Майкла Хантера завершился вничью Только что в Саудовской Аравии завершился отборочный поединок в супертяжелом весе по версии WBA между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.

Политика Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.

Общество Диетолог назвал причину депрессивности россиян Витамин D называют «солнечным», так как его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году.

Общество Зеленский объявил траур по погибшим от пожара в Одессе Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Шоу-бизнес Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".

Политика Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками 4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.

Авто Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке Стоит отметить, что в 90-ых годах большинство автомобилей в Россию ввозилось именно с Дальнего Востока, причем в основном они были с правым рулём.

Кино Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.