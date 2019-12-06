Финансы

Город55.руГород55.руРубль падает к резервным валютам

RT пишет, что котировки RUB упали к USD на четыре копейки и составили 63,76 рубля, <~> Курс EUR к RUB вырос на пять копеек - до 70,81 рубля.
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Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

РИА Новости05 декабря в 00:00

Курс доллара. Прогноз на 9—13 декабря

Коммерсантъ06 декабря в 13:14

Рубль падает к резервным валютам

Город55.ру06 декабря в 09:57
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:27, Ашберн
Происшествия

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

ТАСС 01:27
Наука

Ученые обнаружили три этапа старения человека

Газета.Ru 01:35
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

Известия вчера в 20:27
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец вчера в 13:00
Политика

Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
РИА Новости вчера в 17:11
Происшествия

Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

RT на русском вчера в 23:50
Политика

Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко

"Дорожных карт" на целую колоду Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 01:18
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
РИА Новости 06 декабря в 11:55
Происшествия

Три самолета не смогли сесть в Пулково из-за ночного снегопада

Ночью 8 декабря сразу три лайнера не смогли совершить посадку в петербургском аэропорту Пулково. Всему виной - сильный снегопад.
Петербургский дневник 01:11
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Единоборства

Бой Александра Поветкина и Майкла Хантера завершился вничью

Только что в Саудовской Аравии завершился отборочный поединок в супертяжелом весе по версии WBA между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.
Allboxing.ru вчера в 15:44
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com вчера в 05:58
Шоу-бизнес

Милонов заявил об опасности Бузовой

Мойка78 вчера в 21:38
Политика

Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Инфорос 06 декабря в 13:24
Политика

КНДР заявила о снятии денуклеаризации с повестки переговоров с США

Представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с Соединенными Штатами.
РБК вчера в 20:46
Общество

Диетолог назвал причину депрессивности россиян

Витамин D называют «солнечным», так как его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году.
Известия вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Елена Летучая отпраздновала свой день рождения на Мальдивах

Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах.
Пятый канал 05 декабря в 12:24
Общество

Зеленский объявил траур по погибшим от пожара в Одессе

Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
REGNUM вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике

В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
Газета.Ru 02:46
Космос

В Китае впервые запустили две ракеты-носителя одного типа за день

Два запуска с использованием твердотопливных ракет-носителей «Куайчжоу» провели специалисты космодрома «Тайюань» 7 декабря.
REGNUM 01:17
Происшествия

Пожар в гостинице в подмосковном Одинцово локализован

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцово загорелось здание трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково».
REGNUM 02:49
Политика

Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками

4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия вчера в 00:05
Авто

Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке

Стоит отметить, что в 90-ых годах большинство автомобилей в Россию ввозилось именно с Дальнего Востока, причем в основном они были с правым рулём.
CarsWeek.ru 01:16
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда вчера в 06:25
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
RT на русском 02:28
Армия и оружие

В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»

Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Вести.Ru вчера в 17:56
Авто

Определены самые популярные марки автомобилей в России

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.
Политическая Экспертиза вчера в 23:40
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 03 декабря в 01:02
Шоу-бизнес

Обнажившую грудь Серябкину поклонники назвали «килькой»

РЕН ТВ вчера в 17:14
Футбол

Новым тренером «Оренбурга» стал Константин Емельянов

Вести.Ru 01:54
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