Финансы
Город55.руРубль падает к резервным валютам
RT пишет, что котировки RUB упали к USD на четыре копейки и составили 63,76 рубля, <~> Курс EUR к RUB вырос на пять копеек - до 70,81 рубля.
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Наука
Ученые обнаружили три этапа старения человека
Общество
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Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете
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Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Политика
Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко
"Дорожных карт" на целую колоду Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Происшествия
Три самолета не смогли сесть в Пулково из-за ночного снегопада
Ночью 8 декабря сразу три лайнера не смогли совершить посадку в петербургском аэропорту Пулково. Всему виной - сильный снегопад.
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Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
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Бой Александра Поветкина и Майкла Хантера завершился вничью
Только что в Саудовской Аравии завершился отборочный поединок в супертяжелом весе по версии WBA между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.
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Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Шоу-бизнес
Милонов заявил об опасности Бузовой
Политика
Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Политика
КНДР заявила о снятии денуклеаризации с повестки переговоров с США
Представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с Соединенными Штатами.
Общество
Диетолог назвал причину депрессивности россиян
Витамин D называют «солнечным», так как его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году.
Шоу-бизнес
Елена Летучая отпраздновала свой день рождения на Мальдивах
Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах.
Общество
Зеленский объявил траур по погибшим от пожара в Одессе
Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Шоу-бизнес
Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике
В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
Космос
В Китае впервые запустили две ракеты-носителя одного типа за день
Два запуска с использованием твердотопливных ракет-носителей «Куайчжоу» провели специалисты космодрома «Тайюань» 7 декабря.
Происшествия
Пожар в гостинице в подмосковном Одинцово локализован
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцово загорелось здание трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково».
Политика
Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками
4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Авто
Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке
Стоит отметить, что в 90-ых годах большинство автомобилей в Россию ввозилось именно с Дальнего Востока, причем в основном они были с правым рулём.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
Армия и оружие
В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»
Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Авто
Определены самые популярные марки автомобилей в России
Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
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