Финансы

Город55.руГород55.руРубль падает к резервным валютам

RT пишет, что котировки RUB упали к USD на четыре копейки и составили 63,76 рубля, <~> Курс EUR к RUB вырос на пять копеек - до 70,81 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

РИА Новости05 декабря в 00:00

Курсы доллара и евро на 6 декабря

Банки.ру06 декабря в 00:00

Курс доллара. Прогноз на 9—13 декабря

Коммерсантъ06 декабря в 13:14

Курс доллара и евро увеличился

News.ru06 декабря в 02:18

Рубль повышается к доллару и евро на биржевых торгах

Экономика сегодня05 декабря в 02:31

Рубль падает к резервным валютам

Город55.ру06 декабря в 09:57

Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01%

АК&М06 декабря в 02:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:31, Ашберн
Единоборства

Бойцу UFC разорвало губу при нокаутирующем ударе

Lenta.ru 01:47
Происшествия

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

Известия 02:12
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости вчера в 18:20
Экономика

Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса

Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.
Коммерсантъ вчера в 12:41
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

В Подмосковье горит гостиничный комплекс

ТАСС 00:19
Наука

Ученые назвали три этапа старения человека

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов, сообщает портал Nature Medicine.
РИА Новости 00:32
Происшествия

В ДТП в Сургутском районе Югры погибли три человека

ТАСС вчера в 15:06
Фигурное катание

Российский фигурист Самарин стал четвертым в финале Гран-при

Российский фигурист Александр Самарин занял четвертое место в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при.
ТАСС Спорт вчера в 08:19
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Происшествия

В Москве суд оштрафовал Новикова, ударившего кинолога на акции 27 июля

Тверской суд Москвы оштрафовал участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, который ударил полицейского-кинолога пластиковой бутылкой по голове, и освободил его в зале суда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 декабря в 03:30
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 06 декабря в 01:03
Культура

Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве

Авторадио 06 декабря в 09:54
Политика

Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи.
RT на русском вчера в 14:04
Происшествия

В Пензенской области столкнулись автобус и фура

Как сообщил подписчик соцсетей, на 674-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Городищенском районе столкнулись автобус и фура.
ПензаСМИ 01:30
Политика

Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, предположившего, что после саммита «нормандской четверки» может случиться как прекращения конфликта на Донбассе, так и его эскалация.
Известия 02:20
Кино

Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Rambler News Service 06 декабря в 07:16
Общество

Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:41
Армия и оружие

В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»

Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Вести.Ru вчера в 17:56
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Шоу-бизнес

«Я очень по вам скучала»: Ротару выступила на фестивале в Москве

На кадрах видно, как поклонники певицы вручают ей букеты цветов. "Я очень по вам скучала", - сказала Ротару, обратившись к залу со сцены.
РИА Новости 02:21
Общество

Алиса и чудеса: великая Фрейндлих отмечает юбилей

К юбилею Алисы Бруновны в БДТ откроется выставка фотографий, а уже через несколько дней, 11 декабря, зрители увидят актрису на сцене — в спектакле «Волнение» Ивана Вырыпаева.
Известия вчера в 16:01
Футбол

ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Иван Обляков.
Кубань 24 вчера в 10:37
Хоккей

Малкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:57
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ вчера в 17:38
Общество

Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
РИА Новости вчера в 17:05
Авто

Определены самые популярные марки автомобилей в России

Мойка78 вчера в 23:01
Спорт

Софья Великая может уйти с поста главы комиссии спортсменов ОКР

Одним из последствий предполагаемого введения санкций может стать отставка фехтовальщицы Софьи Великой с поста руководителя комиссии спортсменов ОКР.
Спорт-Экспресс 02:05
Транспорт

РЖД ввели новый график движения поездов

РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
REGNUM вчера в 21:11
Армия и оружие

Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео

Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Lenta.ru вчера в 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное