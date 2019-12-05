Финансы
Город55.руРубль падает к резервным валютам
RT пишет, что котировки RUB упали к USD на четыре копейки и составили 63,76 рубля, <~> Курс EUR к RUB вырос на пять копеек - до 70,81 рубля.
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Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Экономика
Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса
Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Наука
Ученые назвали три этапа старения человека
Ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов, сообщает портал Nature Medicine.
Происшествия
В ДТП в Сургутском районе Югры погибли три человека
Фигурное катание
Российский фигурист Самарин стал четвертым в финале Гран-при
Российский фигурист Александр Самарин занял четвертое место в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Происшествия
В Москве суд оштрафовал Новикова, ударившего кинолога на акции 27 июля
Тверской суд Москвы оштрафовал участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, который ударил полицейского-кинолога пластиковой бутылкой по голове, и освободил его в зале суда, передает корреспондент РИА Новости.
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Культура
Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве
Политика
Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи.
Происшествия
В Пензенской области столкнулись автобус и фура
Как сообщил подписчик соцсетей, на 674-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Городищенском районе столкнулись автобус и фура.
Политика
Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, предположившего, что после саммита «нормандской четверки» может случиться как прекращения конфликта на Донбассе, так и его эскалация.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Общество
Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
Армия и оружие
В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»
Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
«Я очень по вам скучала»: Ротару выступила на фестивале в Москве
На кадрах видно, как поклонники певицы вручают ей букеты цветов. "Я очень по вам скучала", - сказала Ротару, обратившись к залу со сцены.
Общество
Алиса и чудеса: великая Фрейндлих отмечает юбилей
К юбилею Алисы Бруновны в БДТ откроется выставка фотографий, а уже через несколько дней, 11 декабря, зрители увидят актрису на сцене — в спектакле «Волнение» Ивана Вырыпаева.
Футбол
ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ
Встреча завершилась со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Иван Обляков.
Хоккей
Малкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Общество
Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты
Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Авто
Определены самые популярные марки автомобилей в России
Спорт
Софья Великая может уйти с поста главы комиссии спортсменов ОКР
Одним из последствий предполагаемого введения санкций может стать отставка фехтовальщицы Софьи Великой с поста руководителя комиссии спортсменов ОКР.
Транспорт
РЖД ввели новый график движения поездов
РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
Армия и оружие
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.