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Политика Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.