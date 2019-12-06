Финансы
Город55.руРубль падает к резервным валютам
RT пишет, что котировки RUB упали к USD на четыре копейки и составили 63,76 рубля, <~> Курс EUR к RUB вырос на пять копеек - до 70,81 рубля.
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Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню
Profinance.ru06 декабря в 05:27
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:04, Ашберн
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