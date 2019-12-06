Финансы

Город55.руГород55.руРубль падает к резервным валютам

RT пишет, что котировки RUB упали к USD на четыре копейки и составили 63,76 рубля, <~> Курс EUR к RUB вырос на пять копеек - до 70,81 рубля.
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Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

РИА Новости05 декабря в 00:00

Курс доллара. Прогноз на 9—13 декабря

Коммерсантъ06 декабря в 13:14

Официальный курс доллара понизился на 10 копеек, евро подорожал на 4

Банки.ру06 декабря в 05:40

Рубль падает к резервным валютам

Город55.ру06 декабря в 09:57

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru06 декабря в 05:27
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Единоборства

Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса

Коммерсантъ вчера в 17:53
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Политика

Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Газета.Ru 07:33
Происшествия

В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком

Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:15
Наука

Собаки понимают человеческую речь намного лучше, чем считалось

Ученые выяснили, что собаки хорошо различают человеческую речь и слышать слова точно также, как и люди.
ToDay News Ufa вчера в 06:20
Политика

В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
РБК 07:28
Гаджеты

Компания Huawei презентовала новый смартфон Nova 6 SE c квадрокамерой

Дни24 05 декабря в 11:39
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия 06:31
Происшествия

Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

ТАСС 09:32
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Футбол

Глушаков: это был непростой год, всем известная история выматывала

РИА Новости 09:45
Футбол

Болельщики «Крыльев Советов» и «Урала» покинули стадион в Самаре

Вести.Ru 07:40
Политика

В Киеве оппозиция собралась на «майдане» с требованиями к «нормандской четверке»

Несколько тысяч человек собрались в центре украинской столицы - на Площади независимости, чтобы потребовать от участников лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) не переходить "красные линии".
ТАСС 06:33
Футбол

Сон забил роскошный гол в ворота «Бернли»

"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 16-го тура АПЛ.Один из голов в этой встрече забил форвард хозяев Хын-Мин Сон.
Soccer.ru вчера в 12:39
Происшествия

Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима

Российская газета 04:15
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК 09:46
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При

Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Мойка78 06:21
Общество

Бастрыкин назвал взысканную с коррупционеров сумму в 2019 году

«В текущем году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 млрд 47 млн руб.», — заявил он.
РБК 09:27
Происшествия

Пожар в гостинице в Одинцово потушили

Ранее пожарным удалось не допустить распространения огня в гостинице на площади 1050 кв.м, сообщили агентству в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 03:32
Футбол

«Спартак» – «Ростов». Стартовые составы

Встреча состоится сегодня в Москве на стадионе Открытие Арена и начнется в 19:00 по московскому времени.
Советский спорт 09:58
Происшествия

Число погибших в одесском колледже при пожаре возросло до 10

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до 10 человек. Об этом сообщает госслужба Украины по ЧС на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:23
Армия и оружие

МиГ-23 армии Хафтара сбит в районе Триполи

Сегодня в районе Триполи формирования Правительства Национального Согласия сбили истребитель МиГ-23 военно-воздушных сил Хафтара.
ANNA-News вчера в 16:07
Политика

Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
Коммерсантъ 08:25
Наука

Учёные выделили три этапа старения человека

RT на русском 03:02
Происшествия

Мужчина упал с 10-го этажа, пытаясь достать валенки

Прибывшие на место спасатели выяснили, что герой истории уронил валенки в вентиляционное отверстие, находясь на техэтаже десятого этажа.
Вести.Ru 08:16
Общество

Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
РБК 09:49
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
РИА Новости 06 декабря в 08:47
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
РИА Новости 06 декабря в 12:35
Политика

В Сербии назвали Россию самым главным союзником

Министр по инновациям в сербском правительстве Ненад Попович заявил, что у Сербии в настоящий момент «нет большего друга и союзника в защите её государственных и национальных интересов, чем Россия».
RT на русском 09:50
Происшествия

Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео

Российская газета 04:03
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