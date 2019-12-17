Финансы

Восток-МедиаВосток-МедиаРубль падает к резервным валютам

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RT пишет, что котировки USD к RUB выросли на 17 копеек и составили до 62,61 рубля, а стоимость EUR повысилась на 19 копеек до 69,80 рубля.
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Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
РИА Новости 15:09
Происшествия

На трассе в Бурятии в ДТП столкнулись две фуры и иномарка

Evo-rus.com 03:47
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
РИА Новости 18:52
Экономика

Стали известны детали приватизации на 2020-2022 годы

На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).
Известия 16:59
Экономика

Аветисян рассказал об интересе к покупке санируемого ЦБ банка

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян, который вместе с партнерами контролирует банк «Восточный», заявил в интервью РБК об интересе к приобретению Азиатско-Тихоокеанского банка, который сейчас находится на санации ЦБ.
РБК 20:00
Происшествия

После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку

Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
РИА Новости вчера в 08:33
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Футбол

Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
Взгляд.ру 14:45
Общество

Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства

Неравенство по зарплате в РФ — 28,8%. Россия заняла 81-е место в рейтинге гендерного равенства, сообщает «РБК».
Моя Москва.онлайн 05:16
Кино

Съемки боевика Mortal Kombat завершены

Съемки экранизации культовой игры завершены.
ToDay News Ufa 15 декабря в 07:15
Культура

Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
iReactor вчера в 21:14
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Общество

Ученые назвали вызывающие самое тяжелое похмелье напитки

Употребление хереса и портвейна может вызвать сильнейшее похмелье, сообщил ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски, передает Daily Mail.
РБК вчера в 20:54
Единоборства

Петр Ян и Коди Гарбрандт чуть не подрались после UFC 245

Российский боец Петр Ян одержал победу над Юрайей Фэйбером нокаутом в третьем раунде на UFC 245 в Лас-Вегасе.
Sports.ru 15 декабря в 04:15
Армия и оружие

Неизвестные уничтожили несколько курдов SDF в Ракке, а в лагере беженцев «Аль-Хол» погиб ребенок

iReactor 01:06
Армия и оружие

Китай передал на службу первый китайский авианосец

Китай ввел на боевую службу первый китайский авианосец полностью собственного производства.
Деловое.ТВ 09:29
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости 17:01
Наука

Лучевая терапия нарушает коммуникацию нейронов мозга

Частым побочным эффектом у пациентов с раком головного мозга является нарушение когнитивных функций после воздействия лучевой терапии.
Хайтек+ 03:30
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 15 декабря в 19:02
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета 10:27
Транспорт

Минобороны решит проблему российского аэропорта

Проблему первой взлетно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачево собирается решить Министерство обороны России.
Lenta.ru 19:06
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Здоровье

Facebook заблокировал группы, пропагандирующие «черную мазь» для лечения рака

Администрация соцсети Facebook закрыла доступ к ряду групп, в которых обсуждалась опасная для здоровья «черная мазь», которая, по заявлениям авторов групп, помогает в лечении рака.
ФАН 17:31
Общество

Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США

Lenta.ru 08:41
Хоккей

Российские хоккеистки снялись обнаженными для новогоднего календаря

Хоккеистки Женской хоккейной лиги снялись обнаженными для новогоднего календаря.
Невские Новости 12:05
Общество

Россиян предупредили о подорожании сотовой связи

Из-за изменений в тарифах операторов в России подорожает мобильная связь. Рост цен будет заметен после Нового года.
URA.Ru 00:13
Как работают Яндекс.Новости?
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