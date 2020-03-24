Финансы

ПрофильПрофильРубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 23 марта, рубль продемонстрировал падение к доллару и евро. Курс доллара вырос на 1,07 рубля, до 81 рубля, а курс евро увеличился на 1,53 рубля и достиг показателей в 86,93 рубля. Также падает и майский фьючерс на нефть марки Brent.
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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

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Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
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У футболиста «Ленинградца» обнаружен коронавирус

У нападающего клуба ПФЛ (второй дивизион) "Ленинградец" Максима Астафьева выявлен вирус COVID-19.
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Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
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