Финансы
ПрофильРубль снизился к доллару и евро
На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 23 марта, рубль продемонстрировал падение к доллару и евро. Курс доллара вырос на 1,07 рубля, до 81 рубля, а курс евро увеличился на 1,53 рубля и достиг показателей в 86,93 рубля. Также падает и майский фьючерс на нефть марки Brent.
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Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Башкирии
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В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
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Появилось видео задержания похитительницы новорожденного в Йошкар-Оле
Напомним, что ранее появилось видео оперативной съемки в квартире похитительницы новорожденной в Йошкар-Оле.
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Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Россиянка рассказала о коронавирусе в Испании. «У нас медсестры уже умирают»
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Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
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В Италии сменили флаги Евросоюза на российский триколор
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Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Футбол
У футболиста «Ленинградца» обнаружен коронавирус
У нападающего клуба ПФЛ (второй дивизион) "Ленинградец" Максима Астафьева выявлен вирус COVID-19.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
Общество
Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса
В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
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Порносайт Pornhub на фоне распространения коронавируса сделал премиум-доступ бесплатным для всех желающих.
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«Альфа-групп» Фридмана и партнеров отдаст 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Акционеры консорциума «Альфа-групп» (принадлежит Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву) решили передать годовую прибыль инвестиционной компании А1 в размере 1 млрд рублей оперативному штабу по противодействию коронавирусу на борьбу с распространением инфекции.
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Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей.
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Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
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Путин примет участие в экстренном саммите G20
"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
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Как делают анализы на коронавирус в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в лаборатории Роспотребнадзора рассказали, как делают анализы для выявления коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин предложил Путину ввести карантин для стариков по всей России
На совещании в Ново-Огарево приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса
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В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.