Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара опустился ниже 80 рублей

По состоянию на 15:47 мск курс доллара вырос на 1 коп. и по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составил 79,94 руб. Курс евро увеличился на 56 коп. — до 85,96 руб.
Читать в источнике
Комментировать669

Подробнее о событии

Рубль отыграл позиции к доллару и евро

Рамблер04:09

Курс доллара резко вырос

Lenta.ruвчера в 03:19

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

ТАССвчера в 08:41

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 86 рублей

Коммерсантъвчера в 07:08

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль

РИА Новостивчера в 03:57

Курс доллара опустился ниже ₽79 на открытии торгов

РБК03:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 04:18, Ашберн

Комментарии

Кино

Видео: создатели фильма Marvel рассказали о съёмке одной известной сцены

REGNUM 22 марта в 19:11
Политика

Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.
Lenta.ru 04:14
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
Авто

Новый Nissan X-Trail сбросил часть камуфляжа

Оптика спереди имеет двухярусную архитектуру и справедливо отсылает к новому Nissan Juke, только у X-Trail продолжением решётки являются поворотники, а не дневные ходовые огни.
Российская газета 03:03
Шоу-бизнес

Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком

Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
КП - Пермь вчера в 06:55
Происшествия

ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
ТАСС 02:33
Политика

Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:36
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета вчера в 10:29
Происшествия

В Киеве на вокзале оцепили «набитый больными» поезд, прибывший из Риги

23 марта в 15:45 на центральный железнодорожный вокзал Киева из Риги (Латвия) прибыл поезд из 13 вагонов, который был сразу же оцеплен полицией.
Евразия Daily 00:10
Кино

На онлайн-марафоне «Союзмульткарантин» покажут авторские мультфильмы

Киностудия «Союзмультфильм» покажет короткометражные авторские мультфильмы в рамках онлайн-марафона «Союзмульткарантин», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.
Live24 02:45
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:23
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
ФАН вчера в 15:25
Кино

Создатели «Ведьмака» опубликовали съемки боя с кикиморой

REGNUM 03:10
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек

Коммерсантъ 02:19
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Общество

В Москве из-за коронавируса отменили льготный проезд для школьников

В Москве из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников начиная с пятого класса, сообщил в понедельник на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС вчера в 03:00
Гаджеты

Стали известны новые возможности iOS 14

Как сообщает Ixbt, в ОС появятся напоминания на основе определения местоположения и режим дополненной реальности.
Профиль 03:14
Космос

Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

OAnews 02:28
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Общество

Алексей Текслер выступил с обращением к южноуральцам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к южноуральцам по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
Урал-пресс-информ 03:08
Авто

Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования

Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребёнка.
Российская газета вчера в 15:27
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 03:54
Экономика

Торговля обналичила коронавирус

Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Происшествия

Коронавирус. Почти 40 саратовцев отказались от обследования

"Отказались от осмотра и обследования, проявив крайнюю несознательность и безответственность, — 39 человек, отсутствуют на момент выхода медработника — 418, не проживают по указанному адресу – 1201 человек", - говорится в сообщении.
Взгляд-инфо 01:32
Путешествия

Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели

Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся на родину до 31 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.
Интерфакс 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное