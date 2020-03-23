Финансы
Rambler News ServiceКурс доллара опустился ниже 80 рублей
По состоянию на 15:47 мск курс доллара вырос на 1 коп. и по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составил 79,94 руб. Курс евро увеличился на 56 коп. — до 85,96 руб.
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В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
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