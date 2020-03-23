Финансы
Газета.RuРубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар растет на 1,44%, его курс составляет 81,08 рубля. Евро показывает рост 1,96%, до 87,075 рубля.
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