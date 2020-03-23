Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар растет на 1,44%, его курс составляет 81,08 рубля. Евро показывает рост 1,96%, до 87,075 рубля.

Политика Трамп разрешил ввести нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.

Спорт Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020 Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.

Авто Универсал Porsche Taycan Cross Turismo готовится к премьере Полтора года назад в компании Porsche дали добро на серийное производство приподнятого электрического универсала на базе модели Taycan, который в виде концепт-кара был представлен под именем Mission E Cross Turismo (на фото).

Общество Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

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Политика Гордон заявил о риске распада Украины Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».

Политика США могут лишиться лидирующих позиций в мире на фоне коронавируса Американское издание Foreign Policy опубликовало комментарии экспертов в сфере международных отношений, которые единогласно заявили об угрозе лидирующим позициям Соединенных Штатов в мировом сообществе из-за COVID-19.

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Происшествия Вернувшийся из Таиланда житель Новокузнецка нарушил режим самоизоляции Житель Новокузнецка, вернувшийся из Таиланда, нарушил режим самоизоляции, полицейские установили его личность и передали информацию в Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Экономика «Роснефть» упростит процедуру buyback Совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций (buyback) на фоне волатильности рынка нефти.

Происшествия Два человека погибли в результате ДТП в Тамбовской области Два человека погибли и ещё один пострадал в результате аварии с участием двух рейсовых автобусов в Жердевском районе Тамбовской области.

Авто Перспективы выхода «спортивного» универсала Lada Vesta SW Sport В марте прошлого года в социальных сетях появились фотографии нового автомобиля Lada Vesta SW Sport, сделанные во время тестовых испытаний.