Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар растет на 1,44%, его курс составляет 81,08 рубля. Евро показывает рост на 1,96%, до 87,075 рубля.

Общество Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим На личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось обращение к людям, страдающими хроническими заболеваниями, а также к пожилым москвичами.

Общество В Москве изменили постановку диагноза «коронавирус» В Москве перестанут перенаправлять положительные пробы на коронавирус на подтверждение, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

Общество В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые случаи заражения зафиксированы в Москве, в последние две недели больные находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Путешествия В РСТ попросили туристов перебронировать, а не аннулировать туры Российским туристам следует не добиваться возврата денег за неиспользованные из-за коронавируса туры, а просить туроператоров перенести поездки на более поздние сроки, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Экономика Россияне начали скупать лекарства Россияне начали скупать в аптеках лекарства на фоне пандемии коронавируса.

Общество Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.

Общество Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.

Общество Власти России могут ужесточить карантин Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Политика Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.

Экономика ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.

Экономика Курс доллара растет против многих валют на форексе Доллар в основном укрепился, но евро и иена сопротивляются Фото: Reuters В понедельник доллар вырос против большинства аналогов, поскольку новое падение акций ускорило бегство инвесторов в денежные средства, хотя и утратил позиции по отношению к евро и иене, поскольку законодатели США не смогли принять пакет стимулов для борьбы с коронавирусом.

Общество Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.