Финансы
Газета.RuРубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар растет на 1,44%, его курс составляет 81,08 рубля. Евро показывает рост на 1,96%, до 87,075 рубля.
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Общество
Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим
На личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось обращение к людям, страдающими хроническими заболеваниями, а также к пожилым москвичами.
Общество
Еще у 18 человек в Подмосковье предварительно подтвердился коронавирус
Ранее сообщалось, что все 35 заболевших коронавирусом в регионе находятся в удовлетворительном состоянии.
Общество
В Москве изменили постановку диагноза «коронавирус»
В Москве перестанут перенаправлять положительные пробы на коронавирус на подтверждение, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
Общество
В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые случаи заражения зафиксированы в Москве, в последние две недели больные находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Путешествия
В РСТ попросили туристов перебронировать, а не аннулировать туры
Российским туристам следует не добиваться возврата денег за неиспользованные из-за коронавируса туры, а просить туроператоров перенести поездки на более поздние сроки, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Технологии
Российский ученый допустил попадание коронавируса на Землю из космоса
Экономика
Россияне начали скупать лекарства
Россияне начали скупать в аптеках лекарства на фоне пандемии коронавируса.
Общество
Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Общество
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Здоровье
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Общество
Власти США из-за коронавируса начали отпускать заключенных из тюрем
В нескольких штатах США местные власти начали освобождать тысячи заключенных, чтобы предотвратить вспышку коронавируса в американских тюрьмах.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Политика
Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе
Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
Общество
Врач назвал самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт
Наиболее безопасным видом транспорта в условиях пандемии коронавируса является такси.
Политика
Украинский министр приравнял людей старше 65 лет к трупам
Рассуждая о массовом тестировании, глава Минздрава отметил, что на Украине средняя продолжительность жизни мужчин составляет 65 лет.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Энергетика
Цены на нефть обвалились на 8% на открытии торгов
Как сообщает газета «Известия», мировые цены на нефть рухнули на 8–9% на открытии торгов 23 марта.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Политика
Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.
Экономика
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Здоровье
Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса
Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Экономика
Курс доллара растет против многих валют на форексе
Доллар в основном укрепился, но евро и иена сопротивляются Фото: Reuters В понедельник доллар вырос против большинства аналогов, поскольку новое падение акций ускорило бегство инвесторов в денежные средства, хотя и утратил позиции по отношению к евро и иене, поскольку законодатели США не смогли принять пакет стимулов для борьбы с коронавирусом.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
Кино
Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD
Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Футбол
Жена Луиса Адриано: нас закрыли на карантин. В общем, медовый месяц начался
Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, рассказала о введении карантина в Бразилии в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Транспорт
В Саратовской области из-за снегопада закрыты трассы
Сотрудники региональной ГИБДД приняли решение о закрытии движения транспортных средств по нескольким междугородним трассам, проходящим через Саратовскую область.