Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар растет на 1,44%, его курс составляет 81,08 рубля. Евро показывает рост на 1,96%, до 87,075 рубля.
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Доллар снова поднялся выше 81 руб. Что это значит для биткоина

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Курсы доллара и евро растут в начале торгов на Мосбирже

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Комментарии

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Экс-директор певицы Светланы Лободы раскрыл ее некоторые тайны. Об этом он говорил в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ.
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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Из-за коронавируса приостановили всероссийскую диспансеризацию

Правительство приняло решение о временной приостановке всероссийской диспансеризации в связи с распространением коронавируса.
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Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
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Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
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