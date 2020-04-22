Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль падает по отношению к доллару и евро

Курс доллара в начале торгов вырос на 30 копеек, курс евро – на 31 копейку. Об этом сообщают данные торгов Мосбиржи.
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Курс валют на сегодня: доллар и евро растут

Телеканал 360°03:31

Курс рубля начал торги среды с падения к доллару и евро

Российская газета03:30

Курс евро превысил 84 рубля

Коммерсантъ03:05

Рубль в свободном падении. Доллар на торгах уже 77,5

Фонтанка.Ру03:11

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ru03:05

Курс рубля продолжил падать

Lenta.ru03:18

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 77,5 рубля

ТАСС03:02
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
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Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью

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В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
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Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом.
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Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

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Появление федеральных войск в Чечне объяснили

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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус

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В Минздраве опровергли достижение пика коронавируса в России

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Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля

Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил РБК, что традиционный Парад Победы, от проведения которого 9 Мая власти отказались, может быть перенесен либо на 24 июня, либо на 3 сентября (день окончания Второй мировой войны, совпадающий в РФ с днем солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденным в 2005 году в годовщину трагедии с захватом заложников в Беслане).
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Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Побрившийся налысо глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал остальных мужчин последовать своему примеру, сообщает "Грозный-Информ".
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