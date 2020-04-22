Курс доллара в начале торгов вырос на 30 копеек, курс евро – на 31 копейку. Об этом сообщают данные торгов Мосбиржи.

Рубль падает по отношению к доллару и евро

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