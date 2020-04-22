Финансы
ВедомостиРоссийский рынок устоял при обвале нефтяных цен
Продолжающийся обвал нефтяных котировок не обрушил цены российских активов. Торги на Московской бирже открылись небольшим падением рубля и фондовых индексов.
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Комментарии
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 03:31
Гаджеты
Представлен доступный геймерский смартфон Nubia Play 5G
Китайская компания Nubia представила игровой смартфон Play 5G, который оценен в 340 долларов.
Megaobzor.com вчера в 16:04
Происшествия
В Тюменской области задержали готовившего нападение на школу подростка
ФСБ задержала жителя Тюменской области, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений региона.
РБК 02:59
Общество
Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля
Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля Василиса Володина считает, что испытания ждут человечество уже летом.
Экспресс газета 02:22
Происшествия
Власти расширили права полицейских
По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Футбол
ВОЗ советует УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года — из-за ситуации с коронавирусом.
Мойка78 вчера в 22:58
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости вчера в 05:41
Общество
Депутаты призвали к борьбе с домашним насилием на изоляции
Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова направили вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой помочь с принятием мер по защите пострадавших от домашнего насилия.
Право.ру 03:32
Политика
Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна
Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
NewInform 03:09
Здоровье
Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру 20 апреля в 03:01
Общество
Еще 219 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
Еще 219 пациентов вылечились от коронавируса в столице.
ТАСС вчера в 03:01
Политика
США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:57
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 01:25
Происшествия
В Курской области подтвердили коронавирус ещё у 34 человек
Курск, 22 апреля 2020, 10:08 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтверждено в Курской области на утро 22 апреля.
REGNUM 03:08
Общество
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
Общество
Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней
Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы).
РБК 00:00
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа».
Компания 20 апреля в 07:49
Здоровье
В Амурской области выявлено три новых случая коронавируса
В Приамурье за весь период подтверждены 23 случая коронавирусной инфекции.
Амур.инфо 02:54
Армия и оружие
В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:12
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
Газета.Ru вчера в 07:05
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Общество
Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг".
Газета.Ru 01:17
Транспорт
В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков
В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Общество
Радий Хабиров рассказал, отчего у него опускаются руки
Сегодня Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии, отчего он почти впал в отчаяние. Попутно он сообщил им о своих некоторых планах.
UfacityNews.ru 02:46