Финансы

ВедомостиВедомостиРоссийский рынок устоял при обвале нефтяных цен

Продолжающийся обвал нефтяных котировок не обрушил цены российских активов. Торги на Московской бирже открылись небольшим падением рубля и фондовых индексов.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Рубль ищет «дно» из-за мирового перепроизводства нефти

Вести.Ru03:38

Рубль умеренно подешевел к доллару и евро вслед за нефтью

Интерфакс03:33

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ru03:05

Курс рубля продолжил падать

Lenta.ru03:18

Рубль в свободном падении. Доллар на торгах уже 77,5

Фонтанка.Ру03:11

Курс рубля начал торги среды с падения к доллару и евро

Российская газета03:30

Курс евро превысил 84 рубля

Коммерсантъ03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 03:45, Ашберн

Комментарии

Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
313
Общество

В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом

Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 03:31
3
Гаджеты

Представлен доступный геймерский смартфон Nubia Play 5G

Китайская компания Nubia представила игровой смартфон Play 5G, который оценен в 340 долларов.
Megaobzor.com вчера в 16:04
5
Происшествия

В Тюменской области задержали готовившего нападение на школу подростка

ФСБ задержала жителя Тюменской области, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений региона.
РБК 02:59
497
Общество

Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля

Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля Василиса Володина считает, что испытания ждут человечество уже летом.
Экспресс газета 02:22
34
Происшествия

Власти расширили права полицейских

По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
1,4K
Футбол

ВОЗ советует УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года — из-за ситуации с коронавирусом.
Мойка78 вчера в 22:58
2
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости вчера в 05:41
4,6K
Общество

Депутаты призвали к борьбе с домашним насилием на изоляции

Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова направили вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой помочь с принятием мер по защите пострадавших от домашнего насилия.
Право.ру 03:32
80
Политика

Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
NewInform 03:09
117
Здоровье

Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру 20 апреля в 03:01
6
Общество

Еще 219 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

Еще 219 пациентов вылечились от коронавируса в столице.
ТАСС вчера в 03:01
48
Политика

США приостановят иммиграцию на два месяца

США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:57
5
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
1,6K
Экономика

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 01:25
18
Происшествия

В Курской области подтвердили коронавирус ещё у 34 человек

Курск, 22 апреля 2020, 10:08 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтверждено в Курской области на утро 22 апреля.
REGNUM 03:08
Общество

Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
68
Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

ГЛАС.RU 03:03
13
Общество

Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней

Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы).
РБК 00:00
3
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
887
Общество

Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции

Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа».
Компания 20 апреля в 07:49
9,9K
Здоровье

В Амурской области выявлено три новых случая коронавируса

В Приамурье за весь период подтверждены 23 случая коронавирусной инфекции.
Амур.инфо 02:54
22
Армия и оружие

В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Lenta.ru вчера в 12:12
87
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
1,1K
Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

Газета.Ru вчера в 07:05
1,9K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,4K
Общество

Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг".
Газета.Ru 01:17
221
Транспорт

В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков

В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
95
Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
155
Общество

Радий Хабиров рассказал, отчего у него опускаются руки

Сегодня Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии, отчего он почти впал в отчаяние. Попутно он сообщил им о своих некоторых планах.
UfacityNews.ru 02:46
13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное