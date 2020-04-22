Продолжающийся обвал нефтяных котировок не обрушил цены российских активов. Торги на Московской бирже открылись небольшим падением рубля и фондовых индексов.

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. 313

Общество В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер. 3

Происшествия Власти расширили права полицейских По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств. 1,4K

Общество Депутаты призвали к борьбе с домашним насилием на изоляции Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова направили вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой помочь с принятием мер по защите пострадавших от домашнего насилия. 80

Политика Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. 117

Общество Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб. 1,6K

Экономика Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет. 18

Происшествия В Курской области подтвердили коронавирус ещё у 34 человек Курск, 22 апреля 2020, 10:08 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтверждено в Курской области на утро 22 апреля.

Общество Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек. 68

Общество Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы). 3

Общество Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа». 9,9K

Общество Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным. 1,1K

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,4K

Транспорт В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 95

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 155