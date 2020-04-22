Финансы

BFM.ruBFM.ruРубль устоял и перешел к укреплению после двух дней сильного падения

ЦБ установил курс доллара на 23 апреля на уровне 77,04 рубля, евро — 83,68. Параллельно Банк России увеличил объем интервенций на валютном рынке до 225 млн долларов в день. Несмотря на то что нефть последние дни опускается до рекордно низких значений, рубль держится.
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Рубль устоял и перешел к укреплению после двух дней сильного падения

BFM.ru07:28

Экономисты рассказали, какие меры не дадут рублю упасть ниже 80 за доллар

ФАН07:25

Рубль перешел к укреплению после двух дней сильного падения

ПРАЙМ03:42
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Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
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Особо уточняется, что автомобиль можно поставить на учет без каких-либо проблем — все переделки прошли сертификацию в ФГУП «НАМИ» и внесены в ПТС.
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Власти Белоруссии продали Паритетбанк структурам Гуцериева

Государственный комитет по имуществу (ГКИ) Белоруссии объявил о продаже 99,83% акций Паритетбанка кипрской компании Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев.
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МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
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Иран запустил первый военный спутник

Иран запустил на орбиту свой первый военный спутник. Об этом, как передает Radio Farda, заявил Корпус стражей исламской революции.
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Политика

Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
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Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
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В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
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Центробанк потратил рекордную сумму на поддержку рубля

В перерасчете на рубли регулятор выбросил на биржу 16,8 млрд руб. Доллар, нефть и коронавирус на 22 апреля Суммы, которые Центробанк тратил на поддержку российской валюты в предыдущие сессии торгов, 17 и 20 апреля, на тот момент тоже были рекордными – 14,8 млрд руб. в перерасчете.
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Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru 19 апреля в 13:45
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Первый состав «Мстителей» в преклонном возрасте показал фанат Marvel

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Новак выступил против снижения цен на бензин в России

Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
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Сколько места нужно природе на Земле

В ходе обсуждения был сделан вывод, что для этого нужно 30% суши и моря.
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Российские интернет-компании согласились ограничить качество видео

Российские интернет-компании и приложения согласились отключить автовоспроизведение контента и ограничить качество видео.
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Режим самоизоляции в России решено продлить

Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
Русская Планета 20 апреля в 22:25
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
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Шоу-бизнес

Подтвердился диагноз «глиобластома» у Анастасии Заворотнюк

В интернете появился кадр с изображением медицинской справки, которая касается диагноза актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Путин провел телефонный разговор с Меркель

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Светская премьера «Спутника» состоится онлайн

Москва, 22 апреля 2020, 15:40 — REGNUM Завтра, 23 апреля, в 18.30 в социальной сети ВКонтакте состоится первая в истории российского кино светская онлайн-премьера полнометражного игрового фильма.
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Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
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Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже

В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
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Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
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СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
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«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
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