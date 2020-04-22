ЦБ установил курс доллара на 23 апреля на уровне 77,04 рубля, евро — 83,68. Параллельно Банк России увеличил объем интервенций на валютном рынке до 225 млн долларов в день. Несмотря на то что нефть последние дни опускается до рекордно низких значений, рубль держится.

Рубль устоял и перешел к укреплению после двух дней сильного падения

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