Финансы
BFM.ruРубль устоял и перешел к укреплению после двух дней сильного падения
ЦБ установил курс доллара на 23 апреля на уровне 77,04 рубля, евро — 83,68. Параллельно Банк России увеличил объем интервенций на валютном рынке до 225 млн долларов в день. Несмотря на то что нефть последние дни опускается до рекордно низких значений, рубль держится.
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Особо уточняется, что автомобиль можно поставить на учет без каких-либо проблем — все переделки прошли сертификацию в ФГУП «НАМИ» и внесены в ПТС.
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RT на русском 06:42
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
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В перерасчете на рубли регулятор выбросил на биржу 16,8 млрд руб. Доллар, нефть и коронавирус на 22 апреля Суммы, которые Центробанк тратил на поддержку российской валюты в предыдущие сессии торгов, 17 и 20 апреля, на тот момент тоже были рекордными – 14,8 млрд руб. в перерасчете.
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Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
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Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
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В ходе обсуждения был сделан вывод, что для этого нужно 30% суши и моря.
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Российские интернет-компании согласились ограничить качество видео
Российские интернет-компании и приложения согласились отключить автовоспроизведение контента и ограничить качество видео.
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Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
Русская Планета 20 апреля в 22:25
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ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
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Подтвердился диагноз «глиобластома» у Анастасии Заворотнюк
В интернете появился кадр с изображением медицинской справки, которая касается диагноза актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже
В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
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Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
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Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
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