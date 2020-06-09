Финансы
Finam.RuРубль по-прежнему выглядит сильно
На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару и европейской валюте, достигнув отметок 68,52 и 77,41 соответственно на фоне сохраняющегося аппетита к риску у участников рынка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
Актер Михаил Ефремов задержан после серьезного ДТП в Москве
Актер Михаил Ефремов задержан после серьезного ДТП в Москве на Смоленской площади.
Первый канал 00:30
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Технологии
«ВКонтакте» научилась распознавать текст голосовых сообщений
В компании заявили, что новая функция распознавания текста голосовых сообщений доступна пока только части пользователей мобильного приложения.
RuNews24.ru 07:47
Политика
Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком
Президент России Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием финансовой организации лучшим мировым банком.
Известия 08:45
Экономика
Райффайзенбанк возглавил список лучших банков России по версии Forbes
Райффайзенбанк возглавил рейтинг самых удобных кредитных организаций по версии американского журнала Forbes.
ТАСС 10:01
Политика
В России появится единый регистр сведений о населении
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о едином информационном регистре сведений о населении России.
РИА Новости вчера в 11:55
Здоровье
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
Piter.tv 00:53
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Общество
Росгидромет предупреждает о 40-градусной жаре
В ряде регионов России ожидается до 40-42 градусов выше ноля.
Росбалт вчера в 16:04
Политика
«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы
В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», самовыдвиженцы будут в нескольких регионах — там, где главам будет необходима поддержка не только единороссов, но и других политических сил, сказал собеседник РБК.
РБК 01:00
Общество
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Происшествия
В крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя
По информации Baza, экспертиза обнаружила в крови у известного артиста 2,1 промилле алкоголя, которую можно получить, например, если выпить примерно бутылку водки.
Росбалт 07:12
Происшествия
В УВД по ЦАО начался допрос Ефремова
"В УВД по Центральному административному округу начался допрос Ефремова в рамках уголовного дела по факту аварии", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 10:13
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав
Газета.Ru 10:01
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Единоборства
Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru 07 июня в 11:25
Спорт
Шахматист Карякин сыграл вничью с космонавтами МКС
RT на русском 08:36
Происшествия
В крови Ефремова обнаружили наркотики
Lenta.ru 10:31
Политика
Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем
Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он националиста Степана Бандеру героем.
ТАСС 05:05
Кино
Появился новый кадр с Миллой Йовович из экранизации игры Monster Hunter
В Сети опубликован новый кадр из экранизации игровой франшизы Monster Hunter с Миллой Йовович.
Российская газета 05:59
Здоровье
Названы не готовые к смягчению карантина украинские регионы
Украинские власти назвали не готовые к переходу на второй этап смягчения карантина регионы.
Lenta.ru вчера в 11:26
Космос
Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 06:53
Гаджеты
Появились первые фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080
На популярном китайском форуме ChipHell появились фотографии возможных прототипов видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080.
Чемпионат 06 июня в 15:49