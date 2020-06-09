Финансы

Finam.RuFinam.RuРубль по-прежнему выглядит сильно

На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару и европейской валюте, достигнув отметок 68,52 и 77,41 соответственно на фоне сохраняющегося аппетита к риску у участников рынка.
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Рубль по-прежнему выглядит сильно

Finam.Ru04:05

Нефть и аппетит к риску вернули рубль в начало марта

ПРАЙМвчера в 06:56

Рублю будет очень сложно продолжить рост

Инвест-Форсайтвчера в 12:23

«Базовый прогноз — продолжение небольшого укрепления рубля»

BFM.ruвчера в 08:05

Эксперты усомнились в укреплении курса рубля из-за предстоящих праздников

РБКвчера в 14:12

Риски ослабления рубля резко сократились

TatCenterвчера в 05:12
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Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
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Происшествия

Михаила Ефремова увезли на допрос

Говорит Москва 09:25
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Происшествия

В Госдуме направили обращение в Генпрокуратуру и МВД по ДТП Ефремова

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв направил обращения генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву по ситуации с аварией при участии актера Михаила Ефремова, в которой погиб человек.
Rambler News Service 10:18
Авто

Летом автомобилистов России затронут три нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04
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Шоу-бизнес

Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах

Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
Московский Комсомолец 08:12
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Авто

В Великобритании найдено «кладбище» среднемоторных Toyota

Кит Браун опубликовал в соцсети снимок, на котором изображено более двадцати брошенных Toyota MR2: среднемоторные купе и родстеры 1989–1999 годов разобраны или просто гниют под открытым небом.
FormaCar 06:45
Экономика

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
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Происшествия

В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой

Газета.Ru 08:22
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Общество

«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
2
Происшествия

В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
8
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 89 новых случаев коронавируса

Всего в России за сутки выявлено 8595 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 485 тыс. человек.
Краснодарские известия 04:08
1,5K
Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
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Политика

Путин и Меркель обсудили ключевые аспекты ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе обеспечение гуманитарных потребностей населения, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 11:03
Авто

Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard

Tvoe-avto.com 10:09
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Политика

Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим банком в мире

Владимир Путин в ходе видеоконференции с главой Сбербанка Германом Грефом согласился с тем, что компания является лидером в банковском секторе по созданию акционерной стоимости.
RuNews24.ru 10:28
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Шоу-бизнес

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 07 июня в 13:43
61
Наука

Создан новый носимый магнитоэнцефалограф

Сотрудники Ноттингемского университета долгое время занимались поиском решения данной проблемы и недавно представили его в виде нового носимого магнитоэнцефалографа.
Anonsens 09:27
2
Происшествия

Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП

Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
17
Здоровье

Роспотребнадзор о снятии режима ограничений: «Вопрос прорабатывается»

Журналисты поинтересовались, планирует ли ведомство Матвеевой давать рекомендации по продлению режима самоизоляции после 10 июня, когда истекает срок действующих ограничений.
Четвертая Власть вчера в 05:27
24
Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,3K
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2K
Общество

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
458
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
1,7K
Космос

В России начали разработку системы навигации полетов в дальнем космосе

Российские специалисты начали разработку системы рентгеновской навигации, которую космические аппараты смогут использовать при полёте в дальнем космосе, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
РИА Новости вчера в 07:25
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Гаджеты

Redmi выпустила роутер с поддержкой Wi-Fi 6 за $32

Маршрутизатор Redmi AX5 оснащён четырьмя независимыми антеннами усилителя сигнала, которые обеспечивают увеличение покрытия на 50% и усиление сигнала на 4 дБ.
MobiDevices 08:11
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Происшествия

Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке

На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео.
Вести.Ru вчера в 03:36
15
Происшествия

Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро

Нефтепродукты после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино.
РБК 02:27
113
Общество

Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»

Lenta.ru 08:06
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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