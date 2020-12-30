«Чемпионат» совместно со Sport12, специализирующимся на исследованиях в области спортивного социального маркетинга, провёл анализ, чтобы узнать, какой клуб РПЛ является самым популярным в социальных сетях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на Международной космической станции (МКС) в настоящее время ведутся работы по поиску утечки воздуха, будет проводиться отсечение отсеков на американском сегменте.
Полиция задержала двух мужчин, которые под видом спецназа ради розыгрыша участвовали в "захватах" людей, пользуясь обмундированием и экипировкой правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.