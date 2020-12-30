Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Рубль по итогам 2020 года упал к доллару на 16,7%

Рубль по итогам 2020 года упал на 16,7% к доллару и на 24,1% — к евро. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные торгов.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Рубль по итогам 2020 года упал к доллару на 17%, к евро — на 24%

Коммерсантъ19:57
RT на русском

Рубль по итогам 2020 года упал к доллару на 16,7%

RT на русском18:31
ПРАЙМ

Подсчитано, насколько упал рубль за год по отношению к мировым валютам

ПРАЙМ16:18
Эхо Москвы

Рубль по итогам года года упал на 16,7% к доллару

Эхо Москвы17:05
Национальная служба новостей

Рубль по итогам года подешевел к доллару на 17 процентов

Национальная служба новостей17:03
Телеканал 360°

Рубль по итогам 2020 года упал на 16,7% к доллару

Телеканал 360°16:47
Газета.Ru

Названа доля падения рубля по итогам 2020 года

Газета.Ru17:31

Какой клуб России самый популярный в соцсетях. Исследование «Чемпионата»

«Чемпионат» совместно со Sport12, специализирующимся на исследованиях в области спортивного социального маркетинга, провёл анализ, чтобы узнать, какой клуб РПЛ является самым популярным в социальных сетях.
Какой клуб России самый популярный в соцсетях. Исследование «Чемпионата»
Чемпионатвчера в 11:00

Третий запуск тяжелой ракеты «Ангара» намечен на второй квартал 2021 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на Международной космической станции (МКС) в настоящее время ведутся работы по поиску утечки воздуха, будет проводиться отсечение отсеков на американском сегменте.
REGNUMвчера в 07:03

На Урале Mazda насмерть сбила 17-летнего подростка, нарушившего правила дорожного движения

В Свердловской области в городе Кушва 30 декабря произошло ДТП, жертвой которого стал 17-летний подросток, передаёт E1.ru.Автомобиль Mazda CX-5 ехал по улице Строителей по направлению к Магистральной.
Вестник21:10

В Петербурге задержали «похищавших» людей лжеспецназовцев

Полиция задержала двух мужчин, которые под видом спецназа ради розыгрыша участвовали в "захватах" людей, пользуясь обмундированием и экипировкой правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новостивчера в 15:52

«Я не проиграл ни одной драки». Силовой форвард русской молодежки — об МЧМ, провокациях и наставлениях Ларионова

Габаритный форвард из номинально четвертого звена отметился голом с американцами и своими силовыми приемами вселяет страх в соперников.
Спорт-Экспрессвчера в 12:45