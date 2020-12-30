Рубль по итогам 2020 года упал на 16,7% к доллару и на 24,1% — к евро. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Москва 24 ФАН Деловое.ТВ Югра-ТВ Piter.tv Дума ТВ Пятый канал Дождь Телеканал Санкт-Петербург РЕН ТВ