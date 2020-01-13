Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
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Рубль в ходе торгов уступает и доллару, и евро

Росбалт02:51

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:15

Рубль колеблется к доллару и евро в начале торгов

ПРАЙМ02:15

Курс доллара вырос до 61,29 рубля

ТАСС02:06

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 61,41 рубля

Банки.ру03:35

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:09

Курс рубля 13 января 2020 года вырос по отношению к доллару

Комсомольская правдавчера в 02:52
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Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru вчера в 19:53
Футбол

Вальверде покинул пост главного тренера «Барселоны»

Эрнестo Вальвердe покинул пост главного тренерa испанскогo футбольного клубa «Барселонa». Об этом сообщается нa официальном сайте клуба.
Известия вчера в 18:13
Политика

Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Российская газета вчера в 13:00
Общество

Страсбургский суд не признал политическим второе дело Ходорковского

Вести.Ru 05:50
Общество

Силовики задержали экс-главу центра ядерной медицины за создание ОПГ

Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
РБК 05:25
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Российская газета вчера в 18:57
Политика

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

РИА Новости 02:55
Политика

Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливия.
РБК 06:19
Общество

Изменится система оплаты труда учителей

Подчеркивается, что не все соблюдают эту формулу, введение единой системы должно изменить ситуацию и укоренить базовые гарантии на федеральном уровне.
The Penza Post вчера в 08:31
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Футбол

Валерий Карпин: «Дзюбу в „Спартаке“ никто не гнобил»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, как он относится к нападающему Артему Дзюбе.
Спорт-Экспресс 05:40
Происшествия

Жители английской деревни 6 лет отдавали полиции деньги, подброшенные благотворителями

Московский Комсомолец 05:15
Авто

АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Российская газета 05:02
Происшествия

СК завел дело после смерти раненного мужчиной ребенка на Урале

Дело возбуждено по п. «и» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), его расследование взяли на контроль в главном управлении СК.
РБК 05:55
Происшествия

Пропавшую российскую школьницу нашли в машине взрослого мужчины

Lenta.ru 02:57
Происшествия

Музыканты группы Animal ДжаZ попали в ДТП в Ульяновской области

Вокалист и клавишник рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области.
РБК 05:00
Игры

GTA IV исчезла из продажи в Steam и Rockstar Games

На торговых площадках Steam и Rockstar Games пропала возможность купить Grand Theft Auto IV.
Inc-news.ru 11 января в 08:16
Происшествия

В больнице рассказали о состоянии выпавшей из окна фотомодели Пунтус

Стало известно о состоянии фотомодели Ксении Пунтус, которая в воскресенье выпала из окна дома в столице.
ТВ Центр вчера в 08:12
Футбол

Иван Ордец: «Украинская сборная сильнее российской»

Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» сравнил украинскую и российские сборные. Также он предположил, что РПЛ сильнее УПЛ.
Спорт-Экспресс вчера в 18:15
Авто

Chevrolet планирует выпустить спецверсию Camaro

Американская автокомпания Chevrolet намерена выпустить в 2020 году для японского рынка ограниченную версию своего спортивного купе Camaro.
REGNUM 04:51
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
РБК 00:06
Гаджеты

В продаже появилась бюджетная версия Redmi K30 5G

Китайская компания Xiaomi открыла продажи дешевых версий смартфона Redmi K30 5G, который дебютировал в начале этого месяца.
Shraibikus News 04:56
Происшествия

Началось слушание дела об избиении Макарова в ярославской ИК-1

Во вторник, 14 января, началось рассмотрение дела об избиении заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле.
АиФ-Верхняя Волга 05:02
Происшествия

В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию

В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
RT на русском 04:18
Политика

В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 15:57
Космос

Учёные нашли самый древний материал на Земле

Учёные обнаружили самый древний материал на Земле, который намного старше самой планеты.
UfaTime.ru 05:29
Экономика

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
РИА Новости 02:06
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
REGNUM 12 января в 03:49
Происшествия

В ФРГ провели спецоперацию против экстремистов — выходцев из РФ

Издание Bild уточняет, что в подготовке теракта подозревают выходцев из Чечни. Арестованы по меньшей мере три человека.
REGNUM 06:12
Футбол

«Ливерпуль» отказал «Роме» в аренде Шакири

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири мог отправиться в аренду в "Рому".
Soccer.ru вчера в 20:14
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