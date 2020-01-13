Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

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