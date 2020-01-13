Финансы
ИнтерфаксРубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
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Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Футбол
Вальверде покинул пост главного тренера «Барселоны»
Эрнестo Вальвердe покинул пост главного тренерa испанскогo футбольного клубa «Барселонa». Об этом сообщается нa официальном сайте клуба.
Политика
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Общество
Силовики задержали экс-главу центра ядерной медицины за создание ОПГ
Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Политика
Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливия.
Общество
Изменится система оплаты труда учителей
Подчеркивается, что не все соблюдают эту формулу, введение единой системы должно изменить ситуацию и укоренить базовые гарантии на федеральном уровне.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Футбол
Валерий Карпин: «Дзюбу в „Спартаке“ никто не гнобил»
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, как он относится к нападающему Артему Дзюбе.
Происшествия
Жители английской деревни 6 лет отдавали полиции деньги, подброшенные благотворителями
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Происшествия
СК завел дело после смерти раненного мужчиной ребенка на Урале
Дело возбуждено по п. «и» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), его расследование взяли на контроль в главном управлении СК.
Происшествия
Музыканты группы Animal ДжаZ попали в ДТП в Ульяновской области
Вокалист и клавишник рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области.
Игры
GTA IV исчезла из продажи в Steam и Rockstar Games
На торговых площадках Steam и Rockstar Games пропала возможность купить Grand Theft Auto IV.
Происшествия
В больнице рассказали о состоянии выпавшей из окна фотомодели Пунтус
Стало известно о состоянии фотомодели Ксении Пунтус, которая в воскресенье выпала из окна дома в столице.
Футбол
Иван Ордец: «Украинская сборная сильнее российской»
Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» сравнил украинскую и российские сборные. Также он предположил, что РПЛ сильнее УПЛ.
Авто
Chevrolet планирует выпустить спецверсию Camaro
Американская автокомпания Chevrolet намерена выпустить в 2020 году для японского рынка ограниченную версию своего спортивного купе Camaro.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Гаджеты
В продаже появилась бюджетная версия Redmi K30 5G
Китайская компания Xiaomi открыла продажи дешевых версий смартфона Redmi K30 5G, который дебютировал в начале этого месяца.
Происшествия
Началось слушание дела об избиении Макарова в ярославской ИК-1
Во вторник, 14 января, началось рассмотрение дела об избиении заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле.
Происшествия
В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию
В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Космос
Учёные нашли самый древний материал на Земле
Учёные обнаружили самый древний материал на Земле, который намного старше самой планеты.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
Происшествия
В ФРГ провели спецоперацию против экстремистов — выходцев из РФ
Издание Bild уточняет, что в подготовке теракта подозревают выходцев из Чечни. Арестованы по меньшей мере три человека.
Футбол
«Ливерпуль» отказал «Роме» в аренде Шакири
Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири мог отправиться в аренду в "Рому".