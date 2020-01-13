Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. Активность трейдеров остается невысокой и в ожидании подписания промежуточного торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.
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Курс доллара снизился на 2,75 копейки при открытии торгов

News.ru02:54

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:20

Рубль перешел к росту после легкого снижения в первые минуты торгов

ПРАЙМ02:15

Рубль растёт к доллару

RT на русском02:03

Рубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро

Росбалт02:48

Курс доллара снизился до 61,39 рубля

ТАСС02:11

Рубль на старте торгов слабо колеблется к доллару и евро. Фондовый рынок корректируется снижением

Интересант02:14
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Общество

В Boeing назвали идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении

В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете.
РЕН ТВ вчера в 18:08
Происшествия

На трассе в Тюменской области автобус столкнулся с автокраном

ТАСС 01:01
Спорт

Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы

Мужская сборная России по гандболу уступила во втором матче группового раунда чемпионата Европы сборной Исландии со счетом 23:34.
Metaratings 13 января в 14:09
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Общество

Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Вести.Ru вчера в 20:41
Политика

Появилось видео попадания двух иранских ракет в украинский Boeing

ТВ Центр 00:00
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
RT на русском 03:05
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru 13 января в 19:53
Гаджеты

ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone

В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.
iReactor вчера в 22:35
Единоборства

Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Известия вчера в 21:53
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета вчера в 08:28
Экономика

В России отменят льготу на добычу нефти

Правительство страны поручило Министерству финансов разработать поправки для отмены первой льготы на налог на добычу полезных ископаемых.
TatCenter 00:26
Культура

Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем

РИА Новости 02:21
Политика

Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing

РИА Новости 02:28
Происшествия

Пострадавшим при взрыве газа в Уфе окажут помощь

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин пообещал, что всем пострадавшим при хлопке газовоздушной смеси окажут необходимую помощь.
Российская газета 01:24
Происшествия

У безработной москвички украли вещи на пять миллионов рублей

Полицейские возбудили дело после кражи из квартиры безработной на северо-западе Москвы вещей на сумму более 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:34
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
Общество

Операторы платного ТВ отключили сервисы по управлению просмотром

В свою очередь операторы платного ТВ сетуют на то, что в условиях стагнации роста абонентской базы платного телевидения, отключение интерактивных сервисов по управлению контентом приведет к значительному снижению качества предоставляемых услуг и закономерной потере имеющихся клиентов.
Красная весна вчера в 15:37
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:33
Общество

Роскачество представило рекомендации по выбору тушенки

Роскачество опубликовало рекоммендации по выбору тушенки.
ТАСС 00:52
Происшествия

СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 02:10
Футбол

В российском футболе стартовала судейская реформа

Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Санкт-Петербургские ведомости 12 января в 23:30
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Политика

В деле по импичменту Трампу появились новые доказательства

Новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа переданы судебному комитету палаты представителей, заявил глава комитета по разведке в палате представителей Адам Шифф 15 января, сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 23:19
Технологии

АНБ обнаружило в операционных системах Windows уязвимость

По информации источника, речь идет о криптографических компонентах операционных систем Windows, позволяющих злоумышленникам получить несанкционированный доступ к информации.
Красная весна вчера в 16:00
Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Известия вчера в 23:29
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Общество

«Роскосмос» не станет запускать спутник на ракете «Ангара»

Газета.Ru вчера в 21:58
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Как работают Яндекс.Новости?
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