Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. Активность трейдеров остается невысокой и в ожидании подписания промежуточного торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

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