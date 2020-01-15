Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,39 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 68,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Президент предложил закрепить статус Госсовета в Конституции РФ
"Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета", - заявил российский лидер.
Общество
Путин начал послание Федеральному Собранию с вопросов демографии
«Сегодня в России почти 147 миллионов человек, но страна вступила в напряженный демографический период», — сказал президент.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Происшествия
Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»
Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Энергетика
В «Транснефти» оценили возможность остановки транзита через Белоруссию
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Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Политика
Путин предложил реализовать проект «Доступный Интернет»
Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать в стране проект «Доступный Интернет».
Политика
Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике
Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Экономика
Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина
Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Технологии
Сбербанк займется производством компьютеров
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Политика
Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга
Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.
Общество
Учителям повысят доплаты за классное руководство
Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.
Политика
Рябков заявил, что Россия не боится санкций США
Во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ заявил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения им российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Кино
Названы актеры, сыграющие в сериале по «Властелину Колец»
Происшествия
Следственному комитету России исполнилось 9 лет
15 января Следственному комитету России исполнилось 9 лет.
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Общество
Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты
В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Политика
Путин заявил об опередившей другие страны в сфере вооружений России
Впервые в своей истории Россия смогла опередить другие страны в области ракетно-ядерных вооружений, заявил президент Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК.
Общество
Учительницу из Ульяновска хотят уволить за покупку нижнего белья
Армия и оружие
Армия Польши выросла более чем на треть с 2015 года
Численность личного состава армии Польши за последние четыре года выросла более чем на треть.
Политика
Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Общество
Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
Суд по интеллектуальным правам (СИП) во вторник рассмотрит жалобу компании режиссера Никиты Михалкова ООО "Бесогон" на решение Роспатента, который отказался регистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак, сообщили РИА Новости в суде.