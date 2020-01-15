Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 68,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.

Политика Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.

Экономика Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.

Технологии Сбербанк займется производством компьютеров Новая «дочка» крупного банка Сбербанк основал дочернюю компанию «СберДевайсы» (ООО) по производству компьютеров, а также различного периферийного оборудования.

Политика Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.

Общество Учителям повысят доплаты за классное руководство Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.

Политика Рябков заявил, что Россия не боится санкций США Во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ заявил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения им российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Политика Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.

Политика Путин заявил об опередившей другие страны в сфере вооружений России Впервые в своей истории Россия смогла опередить другие страны в области ракетно-ядерных вооружений, заявил президент Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК.

Политика Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.