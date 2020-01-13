Финансы
ИнтерфаксРубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,26-61,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,26 руб./$1 (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 68,28 руб./EUR1 (+1,75 копейки).
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Общество
Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Финансы
Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая
Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Экономика
В России отменят льготу на добычу нефти
Правительство страны поручило Министерству финансов разработать поправки для отмены первой льготы на налог на добычу полезных ископаемых.
Политика
В деле по импичменту Трампу появились новые доказательства
Новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа переданы судебному комитету палаты представителей, заявил глава комитета по разведке в палате представителей Адам Шифф 15 января, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Единоборства
Боец MMA выбрался из-под соперника и нокаутировал его ударом коленом в прыжке
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун нокаутировал соотечественника Марка Эйтеля на турнире XFC 48.
Кино
Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»
Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
Футбол
Жена Карпина не собирается замуж за Тедеско
Здоровье
На Сахалине модернизируют медицинскую информационную систему
До конца января новые компоненты медицинской информационной системы будут протестированы на базе четырех медицинских учреждений — областного онкодиспансера, Сахалинской областной клинической больницы, городской поликлиники №4 Южно-Сахалинска и Корсаковской ЦРБ.
Политика
Украинские аграрии провели митинг у дома Зеленского
Группа аграриев пришла к дому, где проживает президент Украины Владимир Зеленский, с требованием провести референдум относительно введения в стране рынка земли.
Общество
Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II
Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Хоккей
Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на чистое 72-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в мошенничестве при розыгрыше миллиарда
В компании «Столото» заявили, что розыгрыш 1 млрд рублей был проведен в полном соответствии с российским законодательством.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Гаджеты
Samsung Note 10 Lite обзавелся датой выхода
Samsung представила Galaxy Note 10 Lite вместе с Galaxy S10 Lite в начале этого месяца.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Шоу-бизнес
Летучая взволновала поклонников откровенным снимком
Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Армия и оружие
Минобороны определилось с кандидатом на новый противолодочный самолёт
Главкомат ВМФ подготовил технические требования к новому противолодочному авиационному комплексу (ПлАК), базой которого станет пассажирский Ту-204 или его вариант Ту-214.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Генерал ВСУ рассказал, как в 2014 году Крым мог остаться украинским
У украинских военных в 2014 году был план, реализация которого могла бы сохранить Крым в составе Украины.
Политика
Роухани извинился за задержу объявления о сбитом украинском Boeing
Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за задержку объявления о том, что вооруженные силы республики по ошибке сбили украинский Boeing.
Культура