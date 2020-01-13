Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,26-61,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,26 руб./$1 (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 68,28 руб./EUR1 (+1,75 копейки).
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Курс доллара снизился на 2,75 копейки при открытии торгов

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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
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Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая

Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Вести.Финанс вчера в 14:59
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В России отменят льготу на добычу нефти

Правительство страны поручило Министерству финансов разработать поправки для отмены первой льготы на налог на добычу полезных ископаемых.
TatCenter 00:26
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В деле по импичменту Трампу появились новые доказательства

Новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа переданы судебному комитету палаты представителей, заявил глава комитета по разведке в палате представителей Адам Шифф 15 января, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

В Тюменской области автобус улетел в кювет после ДТП с автокраном

РИА Новости 01:13
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
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В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

РИА Новости 02:59
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Боец MMA выбрался из-под соперника и нокаутировал его ударом коленом в прыжке

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун нокаутировал соотечественника Марка Эйтеля на турнире XFC 48.
Lenta.ru 02:53
Кино

Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»

Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
РБК 03:15
Футбол

Жена Карпина не собирается замуж за Тедеско

Sportbox.RU 00:25
Здоровье

На Сахалине модернизируют медицинскую информационную систему

До конца января новые компоненты медицинской информационной системы будут протестированы на базе четырех медицинских учреждений — областного онкодиспансера, Сахалинской областной клинической больницы, городской поликлиники №4 Южно-Сахалинска и Корсаковской ЦРБ.
Сахалин.Инфо вчера в 22:33
Политика

Украинские аграрии провели митинг у дома Зеленского

Группа аграриев пришла к дому, где проживает президент Украины Владимир Зеленский, с требованием провести референдум относительно введения в стране рынка земли.
ТАСС 02:55
Общество

Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Вести.Ru вчера в 20:41
Хоккей

Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на чистое 72-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.
РИА Новости 00:55
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в мошенничестве при розыгрыше миллиарда

В компании «Столото» заявили, что розыгрыш 1 млрд рублей был проведен в полном соответствии с российским законодательством.
Национальная служба новостей 13 января в 14:49
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
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Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
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Samsung Note 10 Lite обзавелся датой выхода

Samsung представила Galaxy Note 10 Lite вместе с Galaxy S10 Lite в начале этого месяца.
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Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
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Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Известия вчера в 23:29
Армия и оружие

Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке

Мой Брянск вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Летучая взволновала поклонников откровенным снимком

Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.
ФАН вчера в 13:40
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
Армия и оружие

Минобороны определилось с кандидатом на новый противолодочный самолёт

Главкомат ВМФ подготовил технические требования к новому противолодочному авиационному комплексу (ПлАК), базой которого станет пассажирский Ту-204 или его вариант Ту-214.
Военное обозрение 01:50
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:33
Армия и оружие

Генерал ВСУ рассказал, как в 2014 году Крым мог остаться украинским

У украинских военных в 2014 году был план, реализация которого могла бы сохранить Крым в составе Украины.
РИА Новости Крым 13 января в 11:01
Политика

Роухани извинился за задержу объявления о сбитом украинском Boeing

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за задержку объявления о том, что вооруженные силы республики по ошибке сбили украинский Boeing.
Взгляд.ру 03:15
Культура

Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем

РИА Новости 02:21
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