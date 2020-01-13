Финансы
ИнтерфаксРубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,26-61,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,26 руб./$1 (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 68,28 руб./EUR1 (+1,75 копейки).
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