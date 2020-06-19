Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль укрепился к доллару на открытии торгов

Курс российской национальной валюты к американскому доллару повысился на 8 копеек в начале торгового дня на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки. По сравнению с показателями предыдущей сессии доллар сократился к рублю на 8 копеек и составил 69,66 рубля.
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Доллар и евро дешевеют в начале торгов на «МосБирже»

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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро вслед за динамикой валют на Forex

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Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии голосования по изменению Конституции, назначенного на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро

В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
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Опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне

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В Петербурге затопило Боткинскую больницу

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, возможно, будут корректировки списка глав государств, которые приедут на парад Победы в Москву, об этом проинформируют.
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Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
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Путин прокомментировал слова Зеленского, сравнившего СССР и Германию

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил СССР и фашистскую Германию.
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Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева

Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
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Дальнейшее расследование "дела Белгазпромбанка", по которому задержан претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, поручено вести КГБ республики, заявил в пятницу белорусский генпрокурор Александр Конюк.
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Работодателей в России предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников.
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Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
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Путин показал секретную комнату в своем кабинете

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Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
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Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам

Роспотребнадзор разработал такие правила и режим на голосовании по Конституции РФ, что с точки зрения эпидемиологической ситуации принять участие в нем не опаснее, чем сходить в магазин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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