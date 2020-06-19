Финансы
Экономика сегодняРубль укрепился к доллару на открытии торгов
Курс российской национальной валюты к американскому доллару повысился на 8 копеек в начале торгового дня на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки. По сравнению с показателями предыдущей сессии доллар сократился к рублю на 8 копеек и составил 69,66 рубля.
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
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От Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки.
Piter.tv 16 июня в 06:36
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Песков ответил на вопрос о возможности продления мер поддержки населения
Президент РФ Владимир Путин сообщит, когда примет решение о продлении мер поддержки бизнеса и населения после 1 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Вице-мэр Екатеринбурга: врачи заражаются коронавирусом не в больницах
Работающие в Екатеринбурге врачи заражаются коронавирусом, в основном, не в больницах, заявил сегодня на брифинге заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов.
Znak.com 02:59
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
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Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»
Evo-rus.com вчера в 05:44
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Центр по противодействию экстремизму МВД по Москве (центр «Э») вызвал для дачи показаний специального корреспондента «Дождя» Антона Баева, сообщил «Интерфаксу» главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
Коммерсантъ 05:54
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Путин обратится к россиянам по поводу поправок в Конституцию РФ
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии голосования по изменению Конституции, назначенного на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Моссовет вчера в 03:16
Происшествия
В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро
В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
Газета.Ru 02:00
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Политика
Опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне
Областная газета вчера в 23:11
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Происшествия
В Петербурге затопило Боткинскую больницу
Peterburg2.ru 04:56
Политика
В Кремле допустили корректировки списка приглашенных на парад Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, возможно, будут корректировки списка глав государств, которые приедут на парад Победы в Москву, об этом проинформируют.
РИА Новости 05:39
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Технологии
Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 2004
Старые версии Windows 10 будут заменены на расширенную ОС 2004 принудительно.
Экономика сегодня 04:25
Общество
В Турции Владимира Зеленского «женили» на Вере Брежневой
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Bimru.ru 03:04
Политика
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Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Путин прокомментировал слова Зеленского, сравнившего СССР и Германию
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил СССР и фашистскую Германию.
РИА Новости вчера в 14:08
Политика
Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева
Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
Газета.Ru вчера в 09:07
Общество
Расследовать «дело Белгазпромбанка» поручили КГБ Белоруссии
Дальнейшее расследование "дела Белгазпромбанка", по которому задержан претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, поручено вести КГБ республики, заявил в пятницу белорусский генпрокурор Александр Конюк.
РИА Новости 05:14
Общество
Российских работодателей могут обязать поощрять сотрудников
Работодателей в России предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников.
ФАН вчера в 21:05
Политика
Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»
Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
RT на русском 00:21
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Экономика
Россия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении
Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Профиль 02:04
Политика
Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам
Роспотребнадзор разработал такие правила и режим на голосовании по Конституции РФ, что с точки зрения эпидемиологической ситуации принять участие в нем не опаснее, чем сходить в магазин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40