Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 3 копейки – до 69,61 рубля, курс евро поднялся на 29 копеек – до 79,01 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 39,7 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

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Курс доллара: рубль ждет важное событие

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 69,74 рубля

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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру17 июня в 03:11
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Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

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Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
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В Кремле рассказали, могут ли после 1 июля быть продлены некоторые меры поддержки российских граждан и бизнеса.
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Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

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Песков назвал задержание Бабарико внутренним делом Белоруссии

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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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