Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 3 копейки – до 69,61 рубля, курс евро поднялся на 29 копеек – до 79,01 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 39,7 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

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