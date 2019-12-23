Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 4 копейки – до 62,29 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 69,02 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 65,92 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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