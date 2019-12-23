Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 4 копейки – до 62,29 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 69,02 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 65,92 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Кино
«КиноПоиск» перечислил главные фильмы уходящего года
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В США начали расследование в отношении BMW
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
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Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.
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Как выяснилось, красноярцы не слишком заинтересованы в новогодних путешествиях.
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Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине
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Шоу-бизнес
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Общество
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Ещё одна «порция» изменений в правилах проведения экзамена на водительские права начнёт действовать с 1 октября 2020 года.
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Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»
Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
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В Красноярске голая женщина бегала по улице в мороз
Сотрудники супермаркета вызвали скорую помощь и полицию. Как сообщают очевидцы, женщина сказала, что ее преследуют.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании
Уже 15 судов эвакуировали в Москве в понедельник из-за угрозы взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Политика
Джонсон передумал «перезагружать» отношения с Россией
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Происшествия
Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Общество
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Шоу-бизнес
Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой
На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.
Футбол
Агент считает возможным переход Чалова в «Челси»
Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы форварда ЦСКА Федора Чалова перейти в «Челси».
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.