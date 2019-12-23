Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 4 копейки – до 62,29 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 69,02 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 65,92 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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«Яндекс» выяснил, куда красноярцы уезжают на новогодние праздники
Как выяснилось, красноярцы не слишком заинтересованы в новогодних путешествиях.
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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
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В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Общество
В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер
Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
Происшествия
Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным
Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела после нападения подростков на сотрудников полиции.
Экономика
Новак оценил поставки российского и американского СПГ в Европу
Доля российского СПГ в поставках в европейские страны составила 20% (12-13 триллионов тонн), а американского — 13%.
Происшествия
В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании
Уже 15 судов эвакуировали в Москве в понедельник из-за угрозы взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Политика
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
Общество
В России с 2020 года изменят правила сдачи экзамена на права
Ещё одна «порция» изменений в правилах проведения экзамена на водительские права начнёт действовать с 1 октября 2020 года.
Единоборства
73-летний американский боксер нокаутировал соперника и побил рекорд
73-летний американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный боксер.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
Украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву
Политика
Россия предоставит Нидерландам данные о МН17
Россия выразила готовность предоставить Нидерландам имеющиеся данные о Boeing 777, выполняющий рейс МН17 в 2014 году, сообщает "РИА Новости".
Происшествия
В Петербурге на пешеходном переходе произошел конфликт со стрельбой
Как рассказали в полиции, накануне вечером у дома 19 по этому проспекту Ветеранов водитель автомобиля "Ниссан Альмера" совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 21-летнего мужчину.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Общество
Приставы разыскивают Бузову из-за долгов по ЖКХ
Приставы разыскивают певицу, ведущую Ольгу Бузову из-за долгов по ЖКХ.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Политика
Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину
Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
Футбол
Роналду признался, что ему очень тяжело забивать в Италии
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду после недавнего матча команд признался ему, насколько португальцу тяжело забивать в Италии.
Космос
Китайскую ракету-носитель «Чанчжэн-5» подготовили к третьему запуску
Китай заверил подготовку своей крупнейшей ракеты-носителя «Чанчжэн-5» к третьему запуску.
Экономика
Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Общество
Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах
В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
Общество
Города на Кубани остались без воды второй раз за неделю
Как сообщает МЧС по региону, остаться без воды вновь не повезло жителям Крымского района, Геленджика и Новороссийска.
Общество
«Татнефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» создали предприятие
Российская компания «Татнефть» совместно с «Газпром нефтью» и «Лукойлом» создадут предприятие, которые будет специализироваться на разработке запасов «трудной» нефти.