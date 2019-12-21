Финансы
Телеканал 360°Курс рубля снизился относительно доллара и евро
На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции. Относительно евро рубль потерял три копейки, доллар подорожал на одну.
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Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки на Ямале
В Кремле видели сообщения об увольнении ямальской журналистки, задавшей президенту России Владимиру Путину вопрос о мосте через Обь.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Экономика
Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год
По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
Культура
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года
Происшествия
СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях
Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам Федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
Политика
В Хорватии на выборах президента лидирует кандидат от оппозиции
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Политика
ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов
У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство «Северного потока-2», признал глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».
Общество
Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками
Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Авто
Гибрид McLaren Speedtail официально стал быстрейшей моделью марки
Скоростные испытания McLaren Speedtail во Флориде, вместе с тестами в Испании и Великобритании, стали последними в обширной программе обкатки модели.
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Происшествия
Тело связанной женщины с пакетом на голове нашли на улице в Москве
Тело 52-летней женщины, у которой были связаны руки и ноги, а на голове — пакет было обнаружено возле мусорки в Басманном районе.
Армия и оружие
Россия решила создать беспилотный стратегический бомбардировщик
Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения к 2040 году.
Общество
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Кино
Сарик Андреасян поблагодарил BadComedian за критику
Общество
«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян
Компания "Яндекс" начала оценивать платежеспособность заемщиков совместно с двумя кредитными бюро.
Общество
Васильева призвала запретить учителям пользоваться телефонами в школе
Министр просвещения Ольга Васильева выступила за ограничение использования телефонов учителями.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Общество
Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона
Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Технологии
Huawei создаст замену YouTube и другим сервисам Google
Китайской компании помогут индийские разработчики. Huawei планирует создать равноценную замену YouTube, Gmail и другим сервисам Google.
Происшествия
Новорожденная девочка найдена в подъезде в подмосковных Мытищах
В подъезде одного из домов в подмосковных Мытищах обнаружили новорожденную девочку.
Общество
Сбербанк подключил «Тинькофф» к своей системе оплаты по QR-коду
Банк подключился к соответствующей системе Сбербанка «Плати QR», рассказал «Ведомостям» представитель группы «Тинькофф» и подтвердил представитель Сбербанка.
Общество
Причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом
Новейший истребитель Су-57, упавший во вторник в Хабаровском крае, по предварительным данным, потерпел крушение из-за технического отказа системы управления самолетом.
Шоу-бизнес
Тигран Кеосаян пришел к Борису Корчевникову с двумя женами
Известный кинорежиссер Тигран Кеосаян пришел в студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевнику с двумя женами.
Общество