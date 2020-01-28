Финансы
ПрофильРубль снизился к доллару и евро
На открытии торгов Московской биржи в четверг, 30 января, рубль продемонстрировал снижение как к американской, так и европейской валюте. Курс доллара увеличился на 33 копейки и составил 62,87 рубля. Евро вырос на 36 копеек, до 69,23 рубля.
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Происшествия
В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей
Мужчина в индийском штате Уттар-Прадеш взял в заложники около 20 детей в своем доме, полиция проводит операцию по их спасению, сообщает газета Hindustan Times.
Футбол
«Рубин» арендовал защитника «Браги» Сантоса
Как и ожидалось, центральный защитник португальской «Браги» Пабло Сантос продолжит карьеру в «Рубине».
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Авто
Nissan запустил онлайн-сервис для поиска автомобилей у дилеров
Компания Nissan объявила о запуске на территории России онлайн-сервис «Автомобили в наличии».
Общество
Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Экономика
Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей
Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко опроверг слова Марины Девятовой об их романе
Марина Девятова утверждает, что между ней и Евгением Плющенко был страстный роман По словам певицы, их с фигуристом роман развивался стремительно.
Энергетика
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Спорт
ОКР и Минспорта рекомендовали руководству ВФЛА подать в отставку
Представители ОКР и Минспорта рекомендуют рассмотреть вопрос о сложении полномочий, в том числе полномочия всех членов Президиума ВФЛА.
Политика
Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала об увеличении груди
Экс-участница шоу «Уральские пельмени» актриса Юлия Михалкова рассказала правду о своем размере груди.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
Белоруссия ведет войну за энергоресурсы, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Футбол
«Спартак» представил официально Соболева
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения.
Авто
Mercedes-Benz S-Class показали без камуфляжа
На днях в Сети в Instagram были выложены снимки модели Mercedes-Benz S-Class без камуфляжа.
Политика
Помпео прибыл с официальным визитом на Украину
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Киев для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, украинскими топ-чиновниками и представителями бизнеса.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила пластического хирурга
Пластический хирург занимается пластикой груди и лица, а также омоложением. В остальном Ксения Собчак довольна своей внешностью.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о наступлении сирийской армии в Идлибе
Наука
Отказ от табака провоцирует рост здоровых клеток
В ходе исследования удалось подтвердить, что отказ от курения не только предотвращает дальнейшее повреждение альвеолярных пузырьков (ткань легких), но и вызывает рост здоровых клеток, что почти не наблюдалось у заядлых курильщиков.
Космос
Дмитрий Рогозин осмотрел площадку строительства стартового комплекса под «Ангару» на Восточном
Ход строительства стартового комплекса под «Ангару» вновь оценил Дмитрий Рогозин. Для главы Роскосмоса это была 60 поездка на Восточный.
Музыка
Российский артист выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса.