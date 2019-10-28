Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 3 копейки – до 63,88 рубля, курс евро поднялся на 12 копеек – до 70,84 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 61,59 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
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