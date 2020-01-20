Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов во вторник, 21 января, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля.
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Рубль умеренно снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за развернувшейся вниз нефтью

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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

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Немецкие ученые назвали неочевидные факторы, провоцирующие развитие онкологии.
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Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
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