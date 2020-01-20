Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов во вторник, 21 января, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:13, Ашберн
Политика
Объявлен состав нового правительства России
Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
Политика
Михаил Мурашко стал министром здравоохранения
На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Энергетика
Беларусь начала закупать норвежскую нефть
С Россией договориться не получилось. Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА».
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже
Компания AMD запустила продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT.
Политика
Путин назвал состав нового правительства «очень сбалансированным»
Новый состав российского правительства получился очень сбалансированным.
Футбол
РПЛ заняла 26-е место в рейтинге IFFHS за 2019 год
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных чемпионатов мира по итогам 2019 года.
Политика
Антон Котяков назначен на пост главы Минтруда и соцзащиты
Главой Министерства труда и социальной защиты в соответствии с приказом президента РФ назначен Антон Котяков.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Космос
Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету
Футбол
Семак заявил, что не согласен с решением отправить Кокорина в аренду
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак публично дал понять, что не поддерживает решение отправить форварда команды Александра Кокорина в аренду в худший клуб РПЛ - "Сочи".
Общество
Ученые назвали провоцирующие онкологию привычки
Немецкие ученые назвали неочевидные факторы, провоцирующие развитие онкологии.
Политика
Юрий Чайка станет полпредом президента в СКФО
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II забрала у Меган Маркл подаренные украшения
Королева Великобритании Елизавета II забирает у Меган Маркл все фамильные драгоценности, пишет издание Что происходит.
Наука
Сверхбыструю камеру научили снимать прозрачные объекты
Политика
Гордеев покинет пост вице-премьера по сельскому хозяйству
Гордеев занимает пост с 18 мая 2018 года. Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Политика
Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Политика
Полный список нового правительства: кто ушел и кто пришел
C момента объявления об отставке прежнего правительства и назначения нового премьера аналитики гадали, кто войдет в новый состав кабмина.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Авто
Lexus GX подготовили к путешествиям по тяжелому бездорожью
Lexus представил концептуальную версию внедорожника GX под названием Overland, подготовленную к езду по тяжелому бездорожью «для исследования просторов Канады».
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном военном присутствии США в Европе
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
Политика
Посольство РФ назвало вбросом информацию о российских шпионах в Давосе
Сообщения о российских шпионах задержанных в Давосе являются вбросом и направлены на подрыв отношений России и Швейцарии, заявили в российском посольстве.
Происшествия
В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет
В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.