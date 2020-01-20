Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 29 копеек – до 61,84 рубля, курс евро поднялся на 30 копеек – до 68,63 рубля. Стоимость нефти утром снизилась до 64,58 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Курс доллара вырос до 61,84 рубля

ТАССвчера в 11:48

Рубль умеренно снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за развернувшейся вниз нефтью

Интерфаксвчера в 02:27

Рубль днем дешевеет к доллару и евро на негативных сигналах с внешних рынков и падающей нефти

Финмаркетвчера в 08:16

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:02

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:25

Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru20 января в 02:21

Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

Росбалтвчера в 02:48
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Политика

Дмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Pravda.Ru вчера в 08:36
Политика

Рошаль прокомментировал смену министра здравоохранения

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал «Известиям» отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.
Известия вчера в 16:06
Энергетика

РБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США

Американские санкции против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить экспорт нефти за 11 месяцев 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на документы Минэкономики.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Политика

Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
RT на русском 00:13
Здоровье

Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Радио Комсомольская правда 00:41
Футбол

Хет-трик Игбуна помог «Динамо» разгромить «Заглембе»

РИА Новости 20 января в 11:05
Кино

Составлен список лучших фильмов XXI века

Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
ToDay News Ufa вчера в 19:29
Армия и оружие

В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

RT на русском вчера в 20:00
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей

Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Газета.Ru вчера в 23:29
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Происшествия

Бывшего директора «Челябгорзеленстроя» осудили за мошенничество

Первый областной 00:58
Политика

Чайка покидает пост генпрокурора

Народные новости 20 января в 05:36
Общество

МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге

МР7.ру вчера в 23:46
Происшествия

Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Известия 00:55
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru вчера в 01:00
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Коммерсантъ вчера в 06:37
Здоровье

В Китае предупредили о риске быстрого распространения нового вируса

«Существует риск прогрессирующего распространения эпидемии из-за возможных мутаций вируса пневмонии», — цитирует его ТАСС.
Известия вчера в 23:35
Общество

«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 21:16
Культура

Валентина Талызина отмечает свой юбилей

Как отметила Талызина, ее университетами стали Фаина Раневская и Любовь Орлова, а также Юрий Завадский, руководивший труппой театра.
Интересная Россия 00:25
Общество

В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов

На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Российская газета вчера в 07:15
Политика

На сайте правительства опубликован новый состав кабмина

Новый состав правительства РФ опубликован на официальном сайте российского кабмина в разделе "Персональный состав правительства".
ТАСС вчера в 16:06
Происшествия

Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова

Интерфакс вчера в 07:45
Политика

Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина

Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
РБК вчера в 19:13
Шоу-бизнес

Расставшаяся с мужем Пелагея поделилась трогательным видео с дочкой

Певица Пелагея, недавно расставшаяся с мужем, поделилась в Instagram трогательным видео с дочерью.
Слово и Дело вчера в 02:48
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ

ТАСС вчера в 22:27
Киберспорт

Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major

В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Inc-news.ru вчера в 17:58
Футбол

Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Piter.tv вчера в 13:08
Происшествия

В Ростове бизнесмену из «лондонского списка» смягчили приговор

Бизнесмену Андрею Каковкину из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена России Бориса Титова изменили судебный приговор – с реального срока на условный.
1rnd.ru вчера в 16:02
Экономика

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
РБК вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
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