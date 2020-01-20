Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 29 копеек – до 61,84 рубля, курс евро поднялся на 30 копеек – до 68,63 рубля. Стоимость нефти утром снизилась до 64,58 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:36, Ашберн
Политика
Путин назвал сбалансированным новый состав правительства
Президент России Владимир Путин назвал очень сбалансированным новый состав правительства России, отметив очень большое обновление в кабмине.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Политика
Максут Шадаев назначен главой Минкомсвязи
Максут Шадаев назначен главой Минкомсвязи вместо Константина Носкова.
Космос
Студенты и школьники из США предложили названия для нового марсохода NASA
Американское аэрокосмическое агентство NASA выберет название для марсохода миссии «Марс-2020» из списка, составленного школьниками и студентами.
Футбол
РПЛ оказалась ниже чемпионата Украины в рейтинге футбольных лиг мира
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг футбольных лиг мира по итогам 2019 года.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Происшествия
Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки
В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Кино
Актера Виктора Ракова госпитализировали в Москве
В Москве срочно госпитализирован актер театра и кино, народный артист России Виктор Раков, сообщает телеграм-канал 112.
Экономика
Бюджет России в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 триллион 967 миллиардов рублей, или 1,8% ВВП. Об этом говорится в данных Минфина РФ.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Политика
Юрий Чайка станет полпредом президента в СКФО
Общество
Самарец Антон Котяков назначен Министром труда РФ
В 2011 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «административное и финансовое право».
Кино
В продолжении «Матрицы» не появится агент Смит
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Политика
Захарова назвала статью премьера Польши о Второй мировой самоубийством
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне "настоящим самоубийством".
Общество
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Общество
Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци
Как отмечается, поводом для такого заявления стали фотографии, которые были сделаны без разрешения во время прогулки Маркл с сыном в общественном парке Ванкувера.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Поправки в Конституцию РФ внесены Владимиром Путиным
О нововведениях в главный закон России Владимир Путин сообщил в ходе своего Послания.
Шоу-бизнес
Гарри Галкин спел песню на французском языке
Сын Максима Галкина сидит на стуле с поет песню на французском языке, за кадром слышно, что кто-то играет на фортепиано.
Хоккей
Петерссон не поможет «Динамо» в матче с «Ак Барсом» из-за болезни
Шведский форвард московского "Динамо" Андре Петерссон не примет участия в матче КХЛ против казанского "Ак Барса" из-за болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
Политика
Депутат Аксаков оценил новый состав правительства РФ
Депутат Госдумы, член комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя назначения в кабинете министров, отметил, что новый состав правительства РФ состоит из жестких управленцев.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Здоровье
В США появился первый заболевший новым типом коронавируса
В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае, сообщает издание The New York Times.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО
Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.
Политика
Новым вице-мэром Москвы по строительной политике стал Андрей Бочкарев
Бочкарев занял кресло перешедшего в правительство Марата Хуснуллина.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии
В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.