Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 29 копеек – до 61,84 рубля, курс евро поднялся на 30 копеек – до 68,63 рубля. Стоимость нефти утром снизилась до 64,58 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль умеренно снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за развернувшейся вниз нефтью

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Рубль днем дешевеет к доллару и евро на негативных сигналах с внешних рынков и падающей нефти

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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:25

Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ruвчера в 02:21

Курс доллара снизился до 61,48 рубля

ТАССвчера в 02:06

Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

Росбалт02:48
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В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
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Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
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В Москве срочно госпитализирован актер театра и кино, народный артист России Виктор Раков, сообщает телеграм-канал 112.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне "настоящим самоубийством".
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Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
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Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци

Как отмечается, поводом для такого заявления стали фотографии, которые были сделаны без разрешения во время прогулки Маркл с сыном в общественном парке Ванкувера.
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О нововведениях в главный закон России Владимир Путин сообщил в ходе своего Послания.
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Депутат Госдумы, член комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя назначения в кабинете министров, отметил, что новый состав правительства РФ состоит из жестких управленцев.
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В США появился первый заболевший новым типом коронавируса

В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае, сообщает издание The New York Times.
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Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
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Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.
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