Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 29 копеек – до 61,84 рубля, курс евро поднялся на 30 копеек – до 68,63 рубля. Стоимость нефти утром снизилась до 64,58 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
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Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
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В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
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Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
Футбол
«Рубин» выиграл у «Лехии» в первом матче Слуцкого
Казанский «Рубин» одержал победу в первой игре под руководством Леонида Слуцкого.
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Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
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Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Экономика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности
Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Политика
Захарова назвала слова премьера Польши о войне самоубийством
Захарова в своем посте в Facebook назвала слова польского политика "очередной преступной попыткой переписать историю Второй мировой войны" и подчеркнула, что такие фразы лежат "за гранью добра и зла".
Политика
Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
Космос
В Млечном Пути обнаружен газ, меняющий представление о космосе
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
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Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Общество
Немецкие врачи назвали привычки, повышающие риск развития рака
Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Здоровье
Названы продукты, которых следует избегать при повышенном давлении
Медики назвали продукты, которые необходимо исключить из рациона при гипертонии, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на GQ.Так, стоит ограничить потребление или полностью отказаться от готовых блюд, белой муки, соли, сахара, твёрдых и насыщенных жиров, которые содержатся в чипсах, картофеле фри и других жареных продуктов, красного мяса и колбас.
Хоккей
«Авангард» по буллитам обыграл «Витязь»
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Общество
Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци
Как отмечается, поводом для такого заявления стали фотографии, которые были сделаны без разрешения во время прогулки Маркл с сыном в общественном парке Ванкувера.
Игры
В честь Half-Life: Alyx все части Half-Life стали временно бесплатными
Сегодня утром некоторые пользователи Steam получили уведомление о том, что сборник Half-Life стал бесплатным вплоть до мартовского релиза Half-Life: Alyx.
Политика
Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства
Максим Орешкин, и.о. министра экономического развития России не войдет в состав нового правительства.