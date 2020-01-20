Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 29 копеек – до 61,84 рубля, курс евро поднялся на 30 копеек – до 68,63 рубля. Стоимость нефти утром снизилась до 64,58 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

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