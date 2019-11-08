Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 11 копеек – до 63,91 рубля, курс евро поднялся на 15 копеек – до 70,47 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 61,88 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.
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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
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Убивший выпускницу доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки, раскаивается в содеянном.
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Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
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Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
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Песков заявил, что Моралес не просил убежища в России
Объявивший об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес не просил о предоставлении ему убежища в России.
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В Бурятии найден мёртвым контрактник
REGNUM 02:46
Происшествия
В Петербурге таксист изнасиловал колясочницу
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в разбое и совершении сексуального преступления в отношении женщины-инвалида, сообщили EADaily в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Евразия Daily 06:21
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Футбол
Головин не тренируется в общей группе сборной России
Футболист сборной России Александр Головин не тренируется в общей группе команды на первой тренировке на сборе в Сочи.
РИА Новости 04:14
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Девять российских бизнесменов попали в доклад британской разведки
В секретном докладе британской разведки упоминаются имена девяти российских предпринимателей, которые угрожают демократии королевства.
Свободная Пресса вчера в 09:42
Общество
Глушаков подал в суд на бывшую жену
Экс-игрок «Спартака» и полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал судебный иск против бывшей жены Дарьи.
Metaratings 04:36
Хоккей
Чипчура и Кинрэйд подписали контракты с «Северсталью»
33-летний канадский нападающий Кайл Чипчура и 34-летний канадский защитник Джеффри Кинрэйд подписали однолетние контракты с "Северсталью", сообщает пресс-служба КХЛ.
Sport.ru 04:28
Политика
Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
RT на русском 04:09
Происшествия
Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили
Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:18
Происшествия
В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина
Вечером 30 октября пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии.
РБК 04:55
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09 ноября в 09:57
Политика
Лавров осудил попытки США ограбить Сирию
Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 04:59
Общество
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
RT на русском 05:49
Футбол
«Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева
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Происшествия
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Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
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Кино
Леонардо Ди Каприо отмечает свое 45-летие
Голливудской звезде Леонардо Ди Каприо в понедельник, 11 ноября, исполняется 45 лет.
Актуальные Новости 04:00
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге молодая женщина нашлась в колонии
Пропавшая в Екатеринбурге на прошлой неделе 31-летняя Марина Головина нашлась в довольно неожиданном месте: в колонии общего режима.
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Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
Российская газета 01:39
Общество
Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
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Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Происшествия
В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках
Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59