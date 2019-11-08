Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 11 копеек – до 63,91 рубля, курс евро поднялся на 15 копеек – до 70,47 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 61,88 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:11, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
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