Финансы

Банки.руБанки.руДоллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,52 рубля (плюс 7 копеек), курс евро — 69,68 рубля (плюс почти 7 копеек).
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Вечером в среду курс доллара вырос до 62,56 рубля

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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:02

Курс доллара снизился до 62,58 рубля

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Рубль в начале торгов уступает доллару и евро

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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:20

Индекс МосБиржи на открытии торгов снизился на 0,07%

News.ruвчера в 03:25
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Политика

В Москве началась большая пресс-конференция Путина

В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Коммерсантъ 04:07
Политика

Стартовала очередная пресс-конференция Владимира Путина

Мероприятие проводится российским лидером в 15-й раз. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина началась.
NewInform 04:09
Общество

ПриватБанк инициировал новое дело против экс-акционеров в Израиле на $600 млн

ПриватБанк в Киеве 18 декабря, в третью годовщину национализации, инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков.
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В Жуковском совершил посадку Ил-76 с одним отказавшим двигателем

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Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
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Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
ФАН вчера в 14:06
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Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group).
ТАСС 02:25
Происшествия

В ЧВК не обошлось без ГРУ

Дениса Карабана, известного как Белка, свидетели обвинения назвали военнослужащим ГРУ Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
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Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Реальное время вчера в 14:36
Политика

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Пресс-служба президента Белоруссии сообщает, что Лукашенко планирует продолжить переговоры с Владимиром Путиным «на предмет решения вопросов в сфере белорусско-российских отношений».
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Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Сергей Левочкин.
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Происшествия

В США 17-летняя девушка попыталась угнать самолет

Известия 02:28
Шоу-бизнес

Анастасия Вертинская отмечает 75-летие

19 декабря 75-летний юбилей отмечает актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.
RT на русском 00:38
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета 17 декабря в 10:27
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Газета.Ru вчера в 14:53
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
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Общество

Спекулянты скупают земельные участки у саратовских многодетных семей

В моем округе 36 участков на Молочке таких, остались 12 многодетных - остальные участки скупили спекулянты, которые скупают их просто "от жиру".
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США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
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Экономика

Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов

Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
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Общество

Обыски у Гуцериева связали с контрабандой нефти на Украину

Обыски в доме и офисах компаний бизнесмена Михаила Гуцериева прошли в связи с контрабандой нефти и нефтепродуктов на Украину.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Технологии

Sony опровергла слухи о цене PlayStation 5

Журналисты издания обратились напрямую в офис компании, после того как в сети появились слухи о точной дате выхода и цене PlayStation 5. Информацию о цене консоли опубликовали в блоге Gamers Gate.
CyberSport.ru 17 декабря в 23:24
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Гидрометцентр объявил в Москве штормовое предупреждение

Известия 03:05
Футбол

Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча «Барселона» - «Реал» в штрафной площади хозяев.
Советский спорт вчера в 23:49
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Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
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На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

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В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

РИА Новости вчера в 06:50
Экономика

В Лондоне ищут активы экс-владельца Внешпромбанка

Суд Лондона разрешил экс-владельцу Внешпромбанка больше личных трат За "любую ценную информацию, связанную с активами, прямо или косвенно принадлежащими Георгию Беджамову и Ларисе Маркус", А1 обещает денежное вознаграждение.
Право.ру 02:30
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Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству).
РБК 03:53
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