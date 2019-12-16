Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторника вырос на 12 копеек – до 62,56 рубля, курс евро поднялся на 13 копеек – до 69,74 рубля. Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 65,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:20

Рубль корректируется вниз к доллару и евро в начале дня

ПРАЙМвчера в 02:14

Рубль в начале торгов уступает доллару и евро

Росбалт17 декабря в 03:18

Курс валют на 17 декабря

ГЛАС.RU17 декабря в 02:26

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:02

Рубль растет к доллару и снижается к евро

Газета.Ru16 декабря в 02:14

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.рувчера в 11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Политика

Путин поделился мнением о наследии Ленина

Решение состоялось, это стало наследием Ленина и Россия теперь с этим разбирается, добавил президент.
Известия 05:22
Происшествия

В США 17-летняя девушка попыталась угнать самолет

Известия 02:28
Политика

Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам

Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
SM News 05:38
Политика

Путин ответил на вопрос украинского журналиста о танках на Кубани

REGNUM 05:55
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
РБК вчера в 23:54
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Политика

Путин назвал хорошей идею строительства дороги в Грузию через Чечню

В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что Москва рассматривает возможность строительства высокоскоростной трассы до Грузии через Чечню.
iReactor 05:16
Политика

Симоньян обратилась к президенту Эстонии из-за угроз в адрес Sputnik

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд из-за угроз журналистам Sputnik Estonia.
РИА Новости 03:25
Политика

Путин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу

Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что ситуация с импичментом президенту США Дональду Трампу является результатом поражения Демократической партии на президентских выборах.
RT на русском 05:36
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru вчера в 11:12
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Газета.Ru 05:14
Политика

Путину задали вопрос о климатических изменениях

Первый вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции задали о климатических изменениях.
Политика Сегодня 04:18
Спорт

Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок, полагает президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 04:46
Футбол

Французский футболист получит паспорт РФ ради Евро-2020

Известия вчера в 18:53
Политика

Президент Путин прокомментировал отставку Сергея Левченко

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Байкал24 06:00
Происшествия

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
RT на русском 05:10
Экономика

Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.
Ведомости вчера в 16:28
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
Футбол

Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Газета.Ru вчера в 23:35
Экономика

Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году

Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
REGNUM 02:13
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru 04:30
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 16 декабря в 14:51
Авто

Новый Kia Optima стал полноприводным

Компания KIA представила "глобальную" модификацию новой KIA K5/Optima, которая должна добраться до России в 2020-ом.
Новые автомобили 17 декабря в 05:31
Спорт

Церемонию The Game Awards 2019 в прямом эфире смотрели 45 млн зрителей

Организаторы The Game Awards 2019 поделились статистикой мероприятия: в этом году церемонию в прямом эфире посмотрели 45,2 млн человек - это потрясающий показатель, ведь ещё в прошлом году зрителей было почти в два раза меньше.
Gmbox.ru 04:00
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина показала интерьер их с Владимиром Чоповым квартиры

Дарья Клюкина показала интерьер их с Владимиром Чоповым квартиры Напомним, что новость о свадьбе звезды "Холостяка" Дарьи Клюкиной и топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова прогремела 1 февраля этого года на вечеринке по случаю дня рождения участницы реалити.
Вокруг ТВ 03:32
Политика

Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря

Минкомсвязь направила операторам связи и министерствам указания о проведении учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете».
Коммерсантъ 05:10
Шоу-бизнес

Анастасия Вертинская отмечает 75-летие

19 декабря 75-летний юбилей отмечает актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.
RT на русском 00:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное