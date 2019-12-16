Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторника вырос на 12 копеек – до 62,56 рубля, курс евро поднялся на 13 копеек – до 69,74 рубля. Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 65,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Политика
Путин поделился мнением о наследии Ленина
Решение состоялось, это стало наследием Ленина и Россия теперь с этим разбирается, добавил президент.
Политика
Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам
Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Общество
Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы
Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
Общество
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Политика
Путин назвал хорошей идею строительства дороги в Грузию через Чечню
В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что Москва рассматривает возможность строительства высокоскоростной трассы до Грузии через Чечню.
Политика
Симоньян обратилась к президенту Эстонии из-за угроз в адрес Sputnik
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд из-за угроз журналистам Sputnik Estonia.
Политика
Путин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу
Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что ситуация с импичментом президенту США Дональду Трампу является результатом поражения Демократической партии на президентских выборах.
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Политика
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
Политика
Путину задали вопрос о климатических изменениях
Первый вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции задали о климатических изменениях.
Спорт
Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок, полагает президент России Владимир Путин.
Футбол
Французский футболист получит паспорт РФ ради Евро-2020
Политика
Президент Путин прокомментировал отставку Сергея Левченко
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Происшествия
ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
Экономика
Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»
У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Футбол
Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
Экономика
Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году
Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Авто
Новый Kia Optima стал полноприводным
Компания KIA представила "глобальную" модификацию новой KIA K5/Optima, которая должна добраться до России в 2020-ом.
Спорт
Церемонию The Game Awards 2019 в прямом эфире смотрели 45 млн зрителей
Организаторы The Game Awards 2019 поделились статистикой мероприятия: в этом году церемонию в прямом эфире посмотрели 45,2 млн человек - это потрясающий показатель, ведь ещё в прошлом году зрителей было почти в два раза меньше.
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина показала интерьер их с Владимиром Чоповым квартиры
Дарья Клюкина показала интерьер их с Владимиром Чоповым квартиры Напомним, что новость о свадьбе звезды "Холостяка" Дарьи Клюкиной и топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова прогремела 1 февраля этого года на вечеринке по случаю дня рождения участницы реалити.
Политика
Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря
Минкомсвязь направила операторам связи и министерствам указания о проведении учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете».
Шоу-бизнес
Анастасия Вертинская отмечает 75-летие
19 декабря 75-летний юбилей отмечает актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.