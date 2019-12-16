Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль растет к доллару и снижается к евро

В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель. Проследить за курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки".
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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль подешевел к доллару и евро

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Официальные курсы доллара и евро понижены почти одинаково

Росбалт06:00

Курс валют на 17 декабря

ГЛАС.RU02:26

Рубль корректируется вниз в рамках возможной консолидации

ПРАЙМ05:53

Рубль растет к доллару и снижается к евро

Газета.Ruвчера в 02:14

Рубль укрепился к доллару

Московский Комсомолецвчера в 02:15
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
Общество

Роструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2200 году будет восемь сокращенных рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые будут выпадать на выходные.
Авторадио 00:28
Политика

Польша – Россия: размышления об «официально объявленной русофобии»

Автор начинает с сожаления об «официально объявленной русофобии» в Польше.
REGNUM 07:29
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
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Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе

Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.
Известия 04:45
Кино

Три российских фильма претендуют на «Оскар»

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" вошел в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".
Вестник Кавказа 01:33
Общество

«Росатом» заявил о необходимости для России дополнительной суперверфи

Россия нуждается в еще одной суперверфи для строительства крупнотоннажных судов для перевозок грузов по Северному морскому пути.
РБК 09:51
Общество

Участники протестов под Казанью требуют отставки Рустама Минниханова

ProKazan.ru 07:32
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
RT на русском 09:01
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Футбол

«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Поединок 10-го тура Примеры «Барселона» - «Реал» пройдет 18-го декабря в Барселоне.
ODDS.ru вчера в 04:27
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия 04:09
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Футбол

Дюков поручил Прядкину рассмотреть варианты реформы РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что получил задание от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова рассмотреть варианты реформы чемпионата с целью увеличения числа матчей.
Матч ТВ 09:33
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Вести.Ru 07:54
Политика

Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря

Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter.
Радио Sputnik 05:19
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
РИА Новости 09:18
Финансы

Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета

Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
РИА Новости 08:53
Фигурное катание

Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Новая Кубань 02:37
Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС 09:03
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец

В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.
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Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

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Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»

Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
РИА Новости 10:41
Происшествия

В украинском Кропивницком заключенные устроили бунт в СИЗО

В Кропивницком на Украине заключенные устроили бунт в СИЗО.
РЕН ТВ 07:04
Общество

Экоактивистка Грета Тунберг поссорилась с немецкими железнодорожниками

Выяснилось, что Грета Тумберг ехала с пересадками и в одном поезде она была в первом классе, а в другом поезде ей пришлось какое-то время провести на полу.
Говорит Москва вчера в 09:20
Фигурное катание

Психолог рассказала, при каких условиях Загитова продолжит карьеру

Спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, при каких условиях Алина Загитова может вернуться в большой спорт, сообщает «Спoрт-экспресс».
ProstoProSport 02:40
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УАЗ запатентовал новое оснащение для «Русского Прадо»

В Сети появились новые данные о внедорожнике УАЗ, прозванном «Русским Прадо».
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Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

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В Свердловской области открылся первый Центр онкологической помощи

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