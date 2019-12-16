В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель. Проследить за курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки".

Рубль растет к доллару и снижается к евро

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