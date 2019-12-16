Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль растет к доллару и снижается к евро

В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель. Проследить за курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки".
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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль подешевел к доллару и евро

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Официальные курсы доллара и евро понижены почти одинаково

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Рубль растет к доллару и снижается к евро

Газета.Ruвчера в 02:14

Рубль корректируется вниз в рамках возможной консолидации

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Курс валют на 17 декабря

ГЛАС.RU02:26

Рубль укрепился к доллару

Московский Комсомолецвчера в 02:15
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Экономика

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ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
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