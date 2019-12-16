Финансы
Газета.RuРубль растет к доллару и снижается к евро
В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель. Проследить за курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки".
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Российского депутата подозревают в убийстве
Председатель фракции «Единая Россия» Переславля-Залесского Ярославской области Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве, передает РИА Новости со ссылкой на председателя гордумы Сергея Корниенко.
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Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
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Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
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Никита Зайцев подал документы на канадское гражданство
Известный телеграм-канал «MASH» сообщил, что российский защитник уже подал необходимые документы для смены гражданства.
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Три российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»
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В Кремле назвали возвращение Opel в Россию ответом на реалии рынка
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ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
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Общество
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Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр заявил в интервью изданию «Страна.ua» 17 декабря, что разочарование в президентстве его сына могло произойти «у тупых», которые так быстро рассчитывают на выполнение предвыборных обещаний украинского лидера.
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Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo.
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Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
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Основная экспертиза признала историка Соколова вменяемым
Бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову провели основную экспертизу.
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