Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторника вырос на 12 копеек – до 62,56 рубля, курс евро поднялся на 13 копеек – до 69,74 рубля. Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 65,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:01

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:10

Официальные курсы доллара и евро понижены почти одинаково

Росбалт06:00

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и ослаблением к евро

Банки.ру11:19

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов

ПРАЙМ02:11

Во вторник вечером курс доллара опустился до 62,59 рубля

Профиль11:46

Рубль растет к доллару и снижается к евро

Газета.Ruвчера в 02:14
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Политика

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии

Напомним, 22 октября Путин и Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии, который ознаменовал собой конец антитеррористической операции Анкары "Источник мира" против курдских террористов и запрещенного в РФ "Исламского государства" 1.
Политическая Экспертиза 10:39
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru 13:12
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17:28
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Общество

Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой

В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат.
Известия 10:02
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК 15 декабря в 23:00
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
Политика

Дуболомы наступают: цензура в России дошла до полного абсурда

Главный герой сериала Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского в одном выбирает часы.
KM.ru 05:28
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

Российская газета 03:35
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей

Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.
Pravda.Ru 10:13
Космос

Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесен

iReactor 03:50
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

РБК 08:10
Общество

Цены на мобильную связь в России начали повышать

В России начали повышать цены на мобильную связь с связи с законом Яровой и законом о суверенном Рунете, сообщает «Коммерсантъ».
МР7.ру 01:43
Происшествия

Интересно полиция подаёт информацию об организаторе

Интересно полиция подаёт информацию об организаторе убийства трехлетнего мальчика в центре Киева: «25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области».
Голос Правды 11:51
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Кино

«Дылда» Кантемира Балагова попала в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Кавказ Пост вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова показала фото своей особенной дочери

42-летняя телеведущая Светлана Зейналова показала фотографию своей дочери Александры, у которой в 1,5 года обнаружили аутизм.
ТВ Центр вчера в 01:54
Футбол

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги

"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
РИА Новости 17:02
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 15 декабря в 05:32
Хоккей

Илья Ковальчук может перейти в «Бостон»

Помимо «Бостона» с Колвальчуком связались еще три клуба, имена которых пока не сообщаются.
ODDS.ru 12:37
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 09:16
Происшествия

В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка

16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Российская газета вчера в 19:32
Кино

Новая внешность Киану Ривза удивила фанатов

Поклонники были удивлены изменениями во внешности Киану Ривза, так как уже привыкли видеть его худощавым и с растительностью на лице.
iReactor 14:00
Футбол

Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
РБК вчера в 08:56
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Финансы

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.
РИА Новости 00:00
Общество

Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной

Маргарита, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео, где она заснята голой с мужчиной.
Чемпионат 11:31
Как работают Яндекс.Новости?
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